سرطان القولون.. علامات تظهر في البراز تكشف إصابتك به



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان القولون هو نوع من السرطان يُصيب القولون، وهو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

قد لا تظهر أي علامات على سرطان القولون في مراحله المبكرة، لذلك، من الضروري إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن سرطان القولون، خاصةً إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة به.

وهناك بعض العلامات التي تظهر في البراز تدل على سرطان القولون، وفقًا لما جاء موقع "Verywellhealth".

- البراز الضيق:

البراز الضيق علامة مبكرة على سرطان القولون، يحدث هذا لأن الورم ينمو ويسد الممر المعوي، ما يجعل من الصعب مرور البراز.

- الإحساس بعدم القدرة على إفراغ الأمعاء :

أيضًا من العلامات المبكرة لسرطان القولون، ويحدث هذا لأن الورم يضغط على الأعصاب في المستقيم، مما قد يسبب الشعور بعدم القدرة على إفراغ الأمعاء تمامًا.

- كتل في البراز:

الكتل الصلبة أو غير المنتظمة في البراز أيضًا علامة على وجود ورم سرطاني في القولون.

- البراز الدموي:

من أكثر العلامات الشائعة، قد يدل ذلك على وجود ورم يعيق القولون ويتسبب في حدوث النزيف الذي يخرج مع البراز.

- الإمساك:

مع نمو الورم، يمكن أن يتسبب في أن يصبح قطر القولون أصغر، مما يجعل من الصعب تمرير البراز عبر القولون، ما يؤدي إلى تضييق حركات الأمعاء.