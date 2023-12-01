مشاركة في الانتخابات الرئاسية بأستراليا: فخورة بكل اللي عايز استقرار مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انطلق تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وكالعادة تتصدر السيدات المشهد بالمشاركة الإيجابية في التصويت، والحشد للانتخاب في صناديق الاقتراع، وقد تداول فيديو لسيدة تعيش في ملبورن بأستراليا، تعبر عن سعادتها البالغة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

المصريين بالخارج «بيصوتوا عشان الاستقرار»

وقالت السيدة المصرية، خلال الفيديو، الذي نشرته صفحة تدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «صباح الخير، كنت في الانتخابات الرئاسية في القنصلية المصرية، في ملبورن»، معربة عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات، وكذلك بوجود مصريين مهتمين بالاستقرار الذي يجرى فقي مصر حاليا: «بيصوتوا عشان الاستقرار وأهم حاجة وجودهم».

وأوضحت أن كثير من المشاركين أتوا من مناطق نائية في ملبورن، وبعضهم قاد سيارته لمدة 4 ساعات كاملة: «كلنا بنتمنى التوفيق للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يا رب هو من يصلح لاستقرار مصر، وتكملة المشروع لنهصة واستقرار مصر».

وأوضحت تلك السيدة، أنها تتمنى أن يشارك الجميع في الانتخابات، مثلما شاركت الجالية المصرية الموجود في أستراليا بشكل إيجابي، «ونشجع مصر».

الانتخابات الرئاسية 2024

جدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قد انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.