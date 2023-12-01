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من الكويت لكوريا الجنوبية.. مشاركة قوية للسيدات في انتخابات الرئاسة بالخارج

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاركة السيدات في السعودية

انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، صباح اليوم، وقد شهدت لجان الاقتراع حضور الجاليات المصرية، ومشاركة فعالة من أجل استقرار البلاد، وتصدرت السيدات المشهد كالعادة في مختلف الدول، حيث خرج أتوبيس كامل من للجان الاقتراع محملا بالسيدات فقط، ولم يختلف المشهد من الكويت، وسلطنة عمان، والإمارات، فجميعها دولا شهدت حضور نسائي طاغي.

لقطات من المشاركات في الدول العربية

إقبال كثيف من النساء شهدته لجان الاقتراع في الدول العربية، التي بدأ فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم، فقد شهدت دول السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين والصومال واليمن وسوريا، سيدات مصريات يرفعن الأعلام ويشاركن في طابور طويل من أجل تنمية مصر، وذهبن للجان الاقتراع مع الأطفال، في مشهد يؤكد تسليم الراية من الأمهات للأبناء في المستقبل، وقد رفعن لافتات تظهر دعمهن للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

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مصريات في كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا

لم تكن السيدات فقط، هن المشاركات في الانتخابات الرئاسية 2024، إنما ظهرت الشابات أيضا، وتصدرن الصفوف خاصة في كوريا الجنوبية، وقد بدت الفتيات في سعادة لمشاركتهن في الانتخابات التي تسير بنهج ديمقراطي ملحوظ.

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وشاركت نساء مصر في التصويت بلجان اليابان، بالإضافة إلى أستراليا، حيث خرجت سيدة تعبر عن سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولوجود أصواتا تدعو إلى استقرار مصر.

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الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج

يشار إلى أنه قد بدأ التصويت للمصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، صباح الجمعة، وعلى مدار 3 أيام، في حوالي 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج، عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية، في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب في التصويت له، ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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