«رافعين أعلام مصر».. ظهور مميز للأطفال في مقار الانتخابات الرئاسية بالخارج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح بريئة تسيطر عليها علامات السعادة والفخر، ظهر أطفال المصريين في الخارج، داخل اللجان الانتخابية بمختلف دول العالم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين صورا كبيرة الحجم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وعلم مصر.

اصطحبت عديد من العائلات المصرية أطفالها داخل مقار اللجان الإنتخابية في مختلف الدول، للمشاركة في العرس الانتخابي الديمقراطي الذي ينتظره المصريين منذ آخر عملية انتخابية في عام 2018، إذ حرصت إحدى العائلات من الجالية المصرية في السعودية على اصطحاب أطفالها معها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وفقا للصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

الأطفال في العملية الانتخابية

حرص أيضا عديد من الأطفال المصريين في عمان، على المشاركة في العملية الانتخابية، حاملين الأعلام المصرية، تلك اللحظات التي أثبتت مدى حرص الأباء على تعليم أطفالهم الانتماء الوطني وأهمية الواجب الوطني.

الحرص على المشاركة في انتخابات الرئاسة

حرص عدد كبير من المصريين على المشاركة في العرس الانتخابي ليثبتوا للعالم مدى أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية، إذ استعدت الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، لبدء عملية الانتخابات الرئاسية، من خلال توفير كل المواصلات المجانية للمصريين، لتسهيل عملية التصويت الانتخابي.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.