التهاب المفصل التنكسي.. مرض صامت يصيب الملايين



محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

التهاب المفصل التنكسي عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام، وفقاً لما قاله مارتن رينيو، المدير الطبي لعيادة العظام في جوندلفينجن بألمانيا،

مفاصل الركبة والورك

وأضاف رينيو أن تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض يؤدي إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الآلام، مشيرا إلى أن جميع المفاصل في الجسم معرضة لتغيرات وتلف في النسيج الغضروفي، ولكن أكثر المفاصل شيوعا بالإصابة بهذا المرض هي مفاصل الركبة والورك لكونهما أكثر المفاصل تحملا لوزن الإنسان.

وأوضح رينيو أن الأسباب وعوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالتهاب المفصل التنكسي تكمن في التقدم في العمر والبدانة والتدخين، مشيرا إلى أن أعراض الالتهاب تتمثل في تورم المفصل والشعور بألم فيه.

نمط حياة صحي

ويتم علاج التهاب المفصل التنكسي بواسطة مضادات الالتهاب، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية الغنية بأحماض أوميجا 3 الموجودة في السمك وزيت بذر الكتان، كما أن تناول البصل والثوم يعمل على خفض خطر الإصابة بالالتهاب.

ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية؛ حيث تعمل الرياضة على تقوية الأربطة والأوتار والعضلات والمفاصل، فضلا عن الإقلاع عن التدخين.