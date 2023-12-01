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دم الحبل السري.. أمل جديد لعلاج السرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

دم الحبل السري يحتوي على خلايا جذعية قيّمة تشبه تلك الموجودة في نخاع العظم، مشيرة إلى أن هذه الخلايا الجذعية يمكن أن تتطور إلى أنواع مختلفة من خلايا الدم، بحسب ما قالت البروفيسورة جيزينه كوجلر إ

أمراض الدم

وأوضحت رئيسة بنك الخلايا الجذعية "خوسيه كاريراس" في مستشفى جامعة دوسلدورف بألمانيا أنه يمكن استخدام دم الحبل السري لعلاج العديد من أمراض جهاز تكوين الدم مثل سرطان الدم (اللوكيميا) وفقر الدم المنجلي والأمراض الوراثية.

لذا أوصت كوجلر الوالدين بعدم التخلص من الحبل السري بعد الولادة والاحتفاظ به، وذلك للطفل نفسه أو لأحد إخوته في حالة الإصابة بأحد أمراض الدم في وقت لاحق من الحياة أو التبرع بها لأحد بنوك الخلايا الجذعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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