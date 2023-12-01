تبطل مفعوله.. أطعمة ومشروبات لا تتناولها بعد الدواء مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يتناول الكثير من الناس الأدوية بشكل يومي، سواء كانت أدوية طبية أو مكملات غذائية. ومن المهم أن نعرف أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تتفاعل مع الأدوية، مما قد يؤدي إلى تقليل فعاليتها أو زيادة آثارها الجانبية.

ونستعرض لكم بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها عند تناول الأدوية، وفقا لما جاء بالموقع الرسمي لـ "هيئة الدواء المصرية".

الجريب فروت

يمكن أن يتفاعل الجريب فروت مع بعض الأدوية، مثل أدوية مثبتات المناعة، مما قد يقلل من فعاليتها. لذلك، يُنصح بتجنب تناول الجريب فروت قبل أو بعد تناول هذه الأدوية بساعتين إلى ثلاث ساعات.

الحليب

يمكن أن يتفاعل الحليب مع بعض المكملات الغذائية، مثل مكملات الحديد، مما قد يقلل من امتصاص الحديد. لذلك، يُنصح بتناول الحليب مع حبوب الكالسيوم، ولكن تجنب تناوله مع مكملات الحديد.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمكن أن تتفاعل المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، مع بعض الأدوية، مثل حبوب الحديد، مما قد يقلل من امتصاص الحديد. لذلك، يُنصح بتجنب تناول هذه المشروبات مع حبوب الحديد.

الزنجبيل

يمكن أن يتفاعل الزنجبيل مع بعض الأدوية، مثل أدوية الضغط والسكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض مستوياتها في الدم. لذلك، يُنصح بتجنب تناول الزنجبيل مع هذه الأدوية.

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