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سيدات بالأعلام وفوق كرسي متحرك يدلين بأصواتهن بالخارج: الإنجازات خلتنا نشارك

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيدة على كرسي متحرك بلجنة الانتخابات

تصدرت السيدات كعادتهن، المشهد في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت في الخارج، حيث خرجت حافلات من والكويت والإمارات مُحملة بالسيدات، بينما ظهرت عديد منهن حاملات أطفالهن في روما وفرنسا، ولم تخل المشاهد من القعيدات على الكراسي المتحركة، فلا يدخرن جهدًا لمساندة بلادهن، بادرن بالمشاركة في العرس الانتخابي.

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المصريات بالخارج في انتخابات الرئاسة

مشاهد مُشرفة ظهرت فيها المرأة المصرية بالخارج، وتحديدًا في الدول العربية، منذ أول ساعات انتخابات الرئاسة، وفقًا لما أكده محمود عشيش منسق عام حملة «مواطن» بالدول العربية، لـ«هُن»، مؤكدًا أن عديد من الأسر والعائلات لازمت الجاليات منذ الصباح، للمشاركة والتصويت في الانتخابات، مشيدًا بدور الجاليات في توفير سُبل النقل لمراكز الاقتراع. 

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سيدات تحملن أطفالهن، يرفعن الأعلام المصرية في طريقهن إلى اللجان، فمن السعودية وتحديدًا الدمام، خرجت أعداد من الجالية المصرية، تتقدمها السيدات، وظهرت إحداهن وهي ترتدي ثيابًا بألوان علم مصر، ترافق أطفالها وأفراد أسرتها.

وفي الإمارات، وتحديدًا دبي، وأمام السفارة المصرية بأبو ظبي، ظهرت السيدات حاملات أعلام مصر، إذ حرصن على الإدلاء بأصواتهن في اليوم الأول، خاصة أنه يتزامن مع عطلتهن الرسمية بمناسبة اليوم الوطني، ما ساعد عبى حضور أعداد كثيفة. 

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ومن الكويت وسلطنة عمان، ظهرت عديد من السيدات المتقدمات في العمر، بعضهن على مقاعد متحركة، معلقين في فيديو: «جايين ننتخب عزيز مصر».

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قررت المشاركة بعد ما شوفت الإنجازات

لم يتوقف المشهد العظيم بالدول العربية فقط، بل امتند إلى أوروبا، حيث ظهرت السيدات بشكل كبير وملحوظ داخل لجان الاقتراع في روما، من مختلف الأعمار، فضلًا عن ظهورهن أثناء المشاركة في الانتخابات بالعاصمة الإنجليزية لندن، إذ علقت إحدى المشاركات في فيديو: «أنا اول مرة أشارك، وبسبب زيارة واحدة لمصر مؤخرًا، شوفت الإنجازات، فكان لازم أشارك وأعمل واجبي».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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