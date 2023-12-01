طعم لذيذ لا يقاوم.. طريقة عمل السمبوسك خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمبوسك من الوصفات اللذيذة وسهلة التحضير، التي يحبها الكبار والصغار، إضافة إلى أنها من الأطباق الشهية التي تزين العزومات، ويمكن تجهيزها في الفريزر، وإخراجها عند الحاجة للقلي مباشرة.

طريقة عمل السمبوسك خطوة بخطوة

نقدم لك طريقة تجهيز السمبوسك بطعم شهي لا يقاوم، وبخطوات بسيطة، وفقا للشيف غادة محمد سعيد، في كتابها «أشهر الأكلات».

مقادير عجين السمبوسك

- كوب ونصف دقيق أبيض.

- كوب ونصف دقيق بلدي وبيضتين.

- ملعقة كبيرة زيت أو سمن.

- معلقتان حليب بودرة.

- ماء للعجن.

طريقة إعداد عجين السمبوسك

تعجن المقادير كلها، ثم نضع الماء قليلا قليلا، حتى تتكون لدينا عجينة لا تلتصق باليد، وليست قاسية، وتغطى لمدة ربع ساعة، وهو زمن عمل الحشو.

مقادير حشو السمبوسك

- ربع كيلو لحم مفروم.

- بصلة كبيرة مفرومة.

- مكعب مرقه دجاج.

- ملح.

- فلفل أسود.

- بقدونس مفروم ناعم.

طريقة عمل حشو السمبوسك

توضع جميع المقادير في قدر عدا البقدونس، وتوضع على نار هادئة لمدة تلت ساعة، أو إلى أن تشرب اللحمة مائها.

طريقة فرد العجين

- يكور العجين إلى كور صغيرة، وتضغطين عليها براحة اليد، وتوضع في الدقيق الأبيض، وتوضع جانبا إلى أن تنتهي الكمية.

- تحضر ماكينة فرد الشعرية وتفرد العجينة على الماكينة، ويكون أولا بضبطها على رقم 2، ثم تعمل على فردها برقم 4، وتفرد مرة أخرى عليها، ثم رقم 5 وتفرد عليها.

- تحشى العجينة المفرودة باللحم وتقص بالعجلة الخاصة بالسمبوسك.

- تقلى على نار هادئة.

- نرش بالمعلقة الزيت الحامي على العجين، ثم نقلبها وهكذا إلى أن تصبح ذهبية اللون.

- بعدها تخرج السمبوسك من الفرن، توضع على ورق نشاف.

- لاحظي أنه إذا كانت الماكينة باليد هي فقط الموجودة، فمن الأفضل أن يساعدك فيها شخص آخر، حتى لا تنشف العجينة، أو تفردي عشرة عشرة، أما إذا كانت بالكهرباء فلن تحتاجي أي مساعدة، لأنها مريحة جدا، والغرض من هذه الملاحظة، هو عدم ترك العجينة حتى تنشف، لأن ذلك يفسدها والأفضل لكي أن تتغطيها.