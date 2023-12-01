تشبه أعراض الإنفلونزا.. علامات تشير إلى الإصابة بفيروس الإيدز

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم اليوم في 1 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للإيدز، من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) والتابعة للأمم المتحدة، وذلك لزيادة الوعي حول فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وتكريس الجهود العالمية للوقاية من الفيروس والمساهمة في علاج المصابين به.

ويأتي اليوم العالمي للإيدز بهدف تسليط الضوء للتوعية والتثقيف حول الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتوعية بأسباب انتشار الفيروس والوقاية منه وأهمية الكشف المبكر والعلاج، إذ تُقام فعاليات وحملات توعوية في مختلف أنحاء العالم خلال هذا اليوم، تهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف حول الوقاية من الإيدز وكيفية التعامل معه، فضلًا عن التشجيع على التضامن مع الأشخاص المصابين بهذا المرض وتقديم الدعم النفسي والطبي لهم.

ويعد اليوم العالمي للإيدز مناسبة مهمة للتذكير بأهمية التثقيف بهذا المرض الخطير، وتشجيع الأفراد على اتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على صحتهم والوقاية من انتقال الفيروس.

علامات وأعراض الإصابة بالإيدز.. تشبه الإنفلونزا

وتختلف أعراض الإيدز باختلاف مرحلة العدوى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إذ ينتشر المرض بشكل كبير في الأشهر القليلة الأولى عقب الإصابة بالعدوى، إذ تتشابه علاماته مع أعراض الإصابة بالغنفلونزا، التي تأتي على النحو التالي:

الحمى

الصداع

الطفح الجلدي

التهاب الحلق

والعدوى من شأنها ضعف العدوى الجهاز المناعي تدريجياً، ما يتسبب في ظهور علامات وأعراض أخرى، على النحو التالي:

تورم الغدد الليمفاوية

فقدان الوزن

الحمى

الإسهال

السعال

مضاعفات الإصابة بالإيدز

قد يتعرض الأشخاص المصابون بالإيدز لأمراض وخيمة أخرى على النحو التالي:

السل

التهاب السحايا بالمستخفيات

الالتهابات البكتيرية الوخيمة

الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الأورام اللمفاوية

التهاب الكبد C والتهاب الكبد B

جدري القردة

كيف ينتقل مرض الإيدز؟

يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال سوائل جسم الشخص المصاب، مثل الدم وحليب الأم والمني والإفرازات المهبلية.

كما ينتقل الفيروس أثناء الحمل والولادة للطفل.

والعدوى لا تنتقل بالمخالطة اليومية، مثل التقبيل أو العناق أو المصافحة أو تقاسم الأدوات الشخصية أو الطعام أو الماء.

الوقاية من فيروس الإيدز

- استخدام الواقي الذكري أو الأنثوي أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

- الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس وعدوى الأمراض المنقولة جنسياً.

- إجراء ختان طبي للذكور.

- تناول العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة.

- تناول العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة لمنع انتقال فيروس العوز المناعي البشري من الأمهات إلى أطفالهن.