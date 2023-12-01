5 معلومات عن أميرة حسان.. مهندسة احترفت تحويل الذهب لمنتجات لا تتخيلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل معرض «نيبو» الدولي للذهب والمجوهرات، الذي افتتحه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا، لم تكن المشغولات كالتي نجدها بمحلات الصاغة والمجوهرات، إذ تجد معروضات تشبه القطع الأثرية، وديكورات من الذهب الخالص، مجسمات لأسود وخيول، ورابطات عنق ونظارات من الذهب الخالص ببصمة أميرة حسان، التي تألقت بعرض عديد من المشغولات الغريبة، ذات المظهر المختلف.

المهندسه أميرة حسان، واحدة من أشهر صناع الذهب، صاحبة كلمات «الذهب زينة وخزينة»، عشقت الذهب منذ الصغر، وقررت امتهان هذه الصنعة على الرغم من دراستها الهندسة، لتنافس الرجال في مهنة عرفوا بها، وتصبح صاحبة أحد أشهر محال الذهب، وفقًا لحديث سابق لها لـ«الوطن».

معلومات عن أميرة حسان

- اسمها الحقيقي أميرة حسان.

- صاحبة واحدة من أشهر سلاسل الذهب والمجوهرات في مصر والشرق الأوسط.

- تخرجت في كليه الهندسة قسم العمارة.

- تركز على صناعة المشغولات الثقيلة وغير التقليدية.

- شاركت في معرض «نبيو» بديكور على شكل حصان من الذهب الخالص، يبدأ وزنه من 100 جرام وحتى 700 جرام، وجرافتة 180 جراما، وعدة أشكال أخرى تقيلة الجرامات.