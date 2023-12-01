رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها الـ 50.. كيف بدت؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور من احتفالها بعيد ميلادها الخمسون.

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها الـ 50.. كيف بدت؟

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة أنيقة، مرتدية سترة من الفرو الأسود، مع مكياج ترابي بسيط، أبرز ملامحها، مع تسريحة شعر انسيابية، كما اعتمدت على ارتداء قلادة كبيرة الحجم زينت إطلالتها.

ودونت رانيا يوسف على صور عيد الميلاد، التي ظهرت فيها وهي أمام كعكة صغيرة، وشمعة واحدة، قائلة: «مباركة وشاكرة ومتفائلة.. 50 سنة».

وسرعان ما تفاعل معها الرواد، متمنين لها دوام الصحة والعافية.

رانيا يوسف تروج لآخر أعمالها

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تستعد لطرح أحدث أعمالها، وهي مسلسل «وبقينا اتنين»، أمام الفنان شريف منير، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُقرر عرضه غدًا، 2 ديسمبر الجاري ضمن موسم الدراما الشتوية.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة مقاطع مصورة من كواليس مسلسل وبقينا اتنين، معلقة: «استنونا يوم 2 ديسمبر على ON.. إنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج طارق رفعت، وتأليف أماني التونسي».

أبطال وأحداث مسلسل وبقينا اتنين

ومسلسل «وبقينا اتنين» هو مسلسل اجتماعي، يدور حول العلاقات الأسرية والزواج، وصدمة ما بعد الطلاق، من مراحل نفسية واجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

ومسلسل «وبقينا اتنين» من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.