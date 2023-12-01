اللون الأسود يسيطر على "ريدكاربت" مهرجان البحر الأحمر الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تألقت العديد من نجمات الفن بالللون الأسود على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ليلى علوي

خطفت الفنانة ليلى علوي الأضواء بإطلالتها الهادئة، إذ ظهرت بفستان باللون الأسود، واسع وطويل، وأكمامه بقصة واسعة، ومفتوح من الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حزام معدني باللون الأسود، وكلاتش بنفس اللون.

أمينة خليل

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستان طويل واسع باللون الأسود، والجزء السفلي من الفستان مفتوح من ناحية القدم اليسار وحتى منطقة الركبة، والأكمام بدت شفافة بعض الشئ، مع تطريز فضي حول الرقبة، ونسقته مع حذاء باللون الأسود وحلق باللون الفضي.

هاندة ارتشيل

ظهرت الفنانة التركية هاندة ارتشيل، بإطلالة غير تقليدية، مكونة من قطعتين، الاولى تنورة سك مطرزة من منطقة الوسط، والثاني هي عباءة مفتوحة من الأمام وحتى منطقة الصدر ومقفولة من الرقبة وحتى منطقة الصدر أيضا، مطرزة بفصوص الكريستال الفضي والأسود، ونسقتها مع حلق دائري كبير، وربطة شعر ويفي مرفوعة لأعلى.

ياسمين رئيس

تألقت الفنانة ياسمين رئيس بفستان باللون الأسود بقماشة لامعة، طويل ومكشوف الصدر، ومفتوح بشكل مائل من ناحية القدم اليسار وتلتف مجموعة من الريش على الفتحة لتزينها، والأكمام قصيرة ومزينة بالريش الأسود.

شيرين رضا

ارتدت الفناو شيرين رضا، فستانا أسود اللون وطويل، مكشوف من ناحية الكتف اليسار، ويتكون الجزء السفلي منه من مجموعة طبقات، والجزء العلوي مطرز بورود من نفس قماشة الفستان، ممسكة بكليتش فضي اللون لامع.

ياسمين صبري

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بفستانا أسود طويل، ومكشوف من ناحية الكتف اليمين، وله ستار ظهر من نفس قماش الفستان اللامع، مع قفزات باللون الأسود الشفاف، ونسقته مع حلق للأذن باللون الأحمر، وتسريحة شعر ملمومة إلى الخلف.

وتقام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.