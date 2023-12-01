أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حرصت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وشيك خلال حضورهن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، ولكن جاءت بعض الإطلالات تقليدية، وغير موفقة.

وخلال اليوم الثاني من فعاليات المهرجان، "ريد كاربت" نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات، وفقًا لناقد الموضة إيلي حنا، عبر صفحته الشخصية بـ "إنستجرام".

نادين نسيب نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ ظهرت بفستان طويل باللون الأسود، مليء بالقطعات، وفتحة من عند الصدر ملفتة للأنظار.

ونسقت مع الإطلالة سوار باللون الذهبي وكلاتش بنفس لون الفستان.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلًا على الأكتاف.

وعلق الناقد إيلي حنا على الإطلالة : "مع الأسف الفستان مش مناسب عليها، ولم يبرز أنوثتها، والشعر مش موفق لا تسريحة ولا قصة، وأعطى الإطلالة 6/10.

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب بفستان طويل باللون الذهبي، بصيحة "الكب"، وغطاء طويل من عند الأكتاف.

ونسقت مع الإطلالة حلق وسلسلة ومجموعة خواتم، باللون الفضي.

واعتمدت مكياج بدرجات الكشمير، ورسمت عيون سموكي، وتركت شعرها مرفوعاً لأعلى بقصة شعر مختلفة.

وعلق الناقد إيلي حنا على الإطلالة: الفستان كلاسيكياً وأتلبس على كثير من المشاهير، والشعر والمكياج، غير موفقين".

هاندا ارتشيل

أطلت الفنانة هاندا ارتشيل بإطلالة طويلة باللون الأسود، عبارة عن بنطلون مع "كاب"، على شكل فستان.

ونسقت مع الإطلالة حلق باللون الفضي، واعتمدت مكياجًا هادئًا.

وعلق إيلي على الإطلالة: "اللوك فخم بس زحمة ومش مفهوم، وكان ممكن تلبس أجمل من كده، وأعطي الإطلالة 6.5/10.