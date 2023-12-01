هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الطعمية والفول" على الإفطار.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الفول والطعمية من الأطعمة الشعبية الشهيرة في مصر ويطلق عليها "فلافل"، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية والصحية، مثل البروتين، والحديد والألياف.

ولكن رغم الفوائد، إلا أن تناولها بشكل يومي قد يكون له آثار جانبية غير محببة، خاصة إذا تُنُووِلَت بكميات كبيرة، يوميا.

وتقول الدكتور ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الطعمية الفول غنية بالبروتينات، ومفيدة لصحة الجسم لما تحتوي عليه من ألياف وعناصر غذائية مثل الحديد.

وأضافت أن التناول بشكل يومي يضر بصحة الجهاز الهضمي، لأنه غني بالعناصر الغير قابلة للذوبان، ما يسبب ألم في البطن وانتفاخ.

وأشارت أنه الفول والطعمية يساعدان على زيادة الوزن، لأنهم يحتويان على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

كما حذرت من تناول الفول والطعمية بشكل منتظم لأنهم يعملون على نقص بعض الفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة للصحة مثل الكالسيوم، وفيتامين د، سي.

وقدمت عدة نصائح يجب اتباعها عند تناول الطعمية والفول بشكل يومي، منعا لحدوث أي آثار جانبية على صحة الجسم وتشمل ما يلي:

١- تناول الطعمية باعتدال بشكل يومي أي لا تزيد عن سندوتش صغير.

٢- إضافة بعض الخضروات الأخرى على طبق الفول والطعمية، لتعويض أي فيتامينات غير موجودة بهم.

٣- تناول بعض الخضروات والأطعمة الأخرى بجانب الفول والطعمية.

٤- التقليل من الزيوت الدهنية عند قلي الطعمية.

٥- استخدام زيت الزيتون عند قلي الطعمية ويفضل أن تكون كمية صغيرة.

٦- تجفيف الطعمية جيدا من الزيوت وتصفيتها بعد القلي.

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