فنانات خطفت الأنظار في اليوم الأول من مهرجان البحر الأحمر الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تألقت العديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونرصد لكم أبرز الإطلالات وفقا لما جاء بمنصات التواصل الاجتماعي عن المهرجان.

ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري، بفستان باللون الأسود طويل، ومكشوف من ناحية الكتف اليمين، وله ستار ظهر من نفس قماش الفستان اللامع، وبه قفزات باللون الأسود الشفاف.

ونسقته مع حلق للأذن باللون الأحمر، وتسريحة شعر ملمومة إلى الخلف.

مريم أورزلي

خطفت الفنانة التركية مريم أورزلي الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأحمر، مكشوف من ناحية الصدر، مع رداء على الرأس باللون الأحمر من نفس قماش الفستان وهو الستان الحريري.

دينا الشربيني

خطفت الفنانة دينا الشربيني الأضواء بإطلالتها الهادئة، إذ ظهرت بفستان باللون البني، مكشوف الصدر وطويل، والجزء السفلي والأكمام من قماش الشيفون، بينما الجزء العلوي من الجلد، ونسقته مع عقد وحلق من الألماس الحر.

هاندة ارتشيل

وظهرت الفنانة التركية هاندة ارتشيل، بإطلالة غير تقليدية، مكونة من قطعتين، الاولى تنورة طويلة ضيقة بها تطريز من منطقة الوسط، والثاني هي عباءة مفتوحة من الأمام وحتى منطقة الصدر ومقفولة من الرقبة وحتى منطقة الصدر أيضا، مطرزة فصوص الكريستال الفضي والأسود، ونسقتها مع حلق دائري كبير، وربطة شعر ويفي مرفوعة لأعلى.

وتقام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المُقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.