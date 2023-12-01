أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكري.. احذر تناولها في الصباح الباكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة في الصباح الباكر إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري، واختياراتك الغذائية مهمة للغاية عندما تحاول أن تكون مصابًا به.

وفيما يلي يستعرض موقع الخليج 365 خمسة أطعمة يجب تجنبها في الصباح الباكر، وفقًا لما جاء في موقع "webmd" المعني بالصحة.

1- النشويات

النشويات نوع من الكربوهيدرات، ومصدر رئيسي للطاقة لجسمك، وتسمى أيضًا بالكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر الفيتامينات والمعادن والألياف، لكن بعض النشويات أفضل لك إذا كنت تعاني مرض السكري، والبعض الآخر عليك تجنبه بشكل نهائي أثناء الصباح.

نشويات عالية المعالجة يجب الحد منها في الصباح الباكر مثل:

الأرز الأبيض والدقيق الأبيض.

خبز مصنوع من الدقيق المكرر,.

بطاطا مقلية.

رقائق مقلية بالدقيق الأبيض.

2- المعجنات والحلويات

الأطعمة السكرية يمكن أن تسبب طفرات خطيرة في مستويات السكر في الدم، وارتفاعه في الدم مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لمرض السكري، لذا عليك الابتعاد عن الحلويات والمخبوزات صباحًا حتى لا تؤثر على نسبة السكر، وعلى الرغم من أنها ضرورية للطاقة، إلا أن الكربوهيدرات مثل السكر لا تساعد دائمًا.

ويمكن استبدال الكعك، أو قطع الحلوى، بنوع صحي من الكربوهيدرات، مثل الفواكه المجففة أو الموز.

3- المشروبات السكرية

تناول المشروبات السكرية بالصباح الباكر يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى خطر زيادة مقاومة الأنسولين، وهي حالة تسبق مرض السكري من النوع 2.

4- الخضروات المعلبة

يجب الحد من الخضروات المعلبة على وجبة الإفطار لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح مثل الملفوف، والمخللات، وكذلك الخضار المطبوخ مع الكثير من الزبدة أو الجبن، أو الصلصة المضافة.

5- الفاكهة المعلبة

تزيد الفاكهة المعلبة من خطر ارتفاع السكري بالدم في أثناء الصباح لذلك يجب الحد منها، وتشمل الخيارات السيئة ما يلي:

الفواكه المعلبة مع السكر الثقيل.

المربى المعلبة.

الجيلي وصمغ الفاكهة المحلاة.

بالإضافة لضرورة ما يلي في أثناء الإفطار باكرًا:

اللحوم المقلية.

الدواجن مع الجلد.

السمك المقلي.

الفصوليا المحضرة بالدهون.

ومن أخطر المشروبات التي تزيد ارتفاع السكري صباحًا

قهوة بالكريمة أو السكر.

القهوة المنكهة ومشروبات الشوكولاتة.

المشروبات الغازية العادية.

الشاي المحلى.

مشروبات الطاقة.

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