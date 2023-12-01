5 فوائد لخضار موسمي منتشر بوفرة.. يقوي الشعر ويحمي من السرطان وجفاف البشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، تحرص الأمهات على اتباع نظام غذائي صحي لحماية أطفالها وأسرتها من أمراض الشتاء، تدخل فيه بعض الخضروات المهمة، على رأسها الجرجير، وذلك لما يحتويه من فوائد هائلة للجسم، بالإضافة إلى أنه غير مكلف فسعره في متناول اليد، وليس له أي آثار جانبية عند أكله ضمن أكثر من وجبة في اليوم، لذا تقدم «هن» في التقرير التالي، أهمية تناوله وتأثيره الإيجابي على الصحة.

فوائد تناول الجرجير بفصل الشتاء

في هذا السياق، ذكر الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة في حديثه لـ«هن»، أن الجرجير غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على فيتامين سي الذي يعادل الموجود بالبرتقال، كما يحافظ على وزن الجسم، إذ توجد به سعرات حرارية منخفضة، وفي السطور التالية نوضح أهم فوائده.

- يحتوي الجرجير على كمية كافية من مضادات الأكسدة، التي تخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يحمي الجرجير الجسم من الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة.

- يعمل تناول الجرجير بانتظام على تحسين صحة العظام، إذ يحتوي على الكثير من المعادن المفيدة.

- يعد الجرجير من الخضروات اللذيذة التي يمكن تناولها مع أي وجبة آخرى، فهو مناسب جدا في وجبتي الإفطار والعشاء.

- يعتبر مخزن جيد للأملاح والفيتامينات والحديد.

- يساعد على زيادة كثافة الشعر وحمايته من التساقط، ويعمل على ترطيبه بشكل جيد.

- يحمي البشرة من التعرض للجفاف.

- يوجد في الجرجير نسبة جيدة من فيتامين «سي» مقارنة بالبرتقال.

- يحسن من صحة الجسم، فهو غني بحمض الفوليك أكثر من الموز.

- من أفضل فوائد الجرجير على الإطلاق، أنه يحتوي على معادن متنوعة منها: الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

- يساهم في خفض نسبة الضغط من الدم.

- يساعد في تحسن حالة العين.

- يقوي الأمعاء والجهاز الهضمي.