7 أسباب تؤدي إلى انفجار أنبوبة البوتاجاز.. قنبلة موقوتة في منزلك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تستغني ربات البيوت عن أنبوبة البوتاجاز، فهي إن لم تكن موجودة من أجل الموقد أو البوتاجاز، فيجب أن تكون متاحة للسخان، وفي كل الحالات تشكل الأسطوانة المليئة بالغاز خطرًا على حياتك، وقد تسبب الموت فورًا في بعض الحالات، إذا لم تنتبهي إلى تسرب الغاز، لذا احرصي على اتخاذ إجراءات السلامة عند التعامل معها.

7 أسباب تؤدي إلى انفجار أنبوبة البوتاجاز

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي لانفجار أنبوبة البوتجاز، ومنها التالي بحسب موقع«supergas» البريطاني:

1-تسريب الأنبوبة للغاز بجوار مصدر للنار، لذلك تجنبي اختبار التسريب باستخدام الولاعة.

2-عدم غلق مفتاح الغاز عند الخلود إلى النوم، أو في أوقات عدم الحاجة إلى الموقد.

3- وضع الأسطوانة في حمام مائي ساخن، لمحاولة استخدام الغاز المتبقي في الأنبوبة، حيث يزيد ذلك من فرص انفجار أسطوانة البوتاجاز.

4-تخزين البلاستك أو أي مواد قابلة للاشتعال بالقرب من أسطوانة البوتاجاز.

5- شراء الأسطوانة من أماكن غير موثوقة.

6- عدم تهوية المطبخ بشكل جيد وارتفاع درجة حرارة المكان.

7-وجود تشققات أو تلف في الخرطوم أو منظم الغاز.

نصائح للتعامل مع أسطوانات الغاز المضغوط

قدمت جامعة «maryland» الأمريكية بعض النصائح للعمل مع أسطوانات الغاز المضغوط كالتالي:

- قم بتثبيتها على الحائط أو الدعم الرأسي عن طريق أحزمة أو سلاسل تقييدية.

- عند تحريك الأسطوانات، استخدم عربة أسطوانات.

- يجب تركيب أغطية حماية الصمامات على الأسطوانات في جميع الأوقات عند عدم استخدامها.

- لا تسقط الأسطوانات أو تدحرجها أو تحملها في وضع أفقي.

- لا تستخدم الأسطوانات كبكرات لنقل المعدات.

- في حالة وجود تسريب في أسطوانة أو صمام أسطوانة، اتصل بالحماية المدنية.

-لا تدخل أي شيء في فتحات غطاء الأسطوانة في محاولة لفك الغطاء.

-استخدم مفتاح ربط قابل للتعديل لإزالة الأغطية العالقة.

-إذا كان لا يزال من الصعب إزالة الغطاء، قم بإرفاق علامة أو ملصق على الأسطوانة لتحديد المشكلة وأعد الأسطوانة إلى المورد.

-احذر استخدام الشدات على الصمامات المجهزة بعجلة يدوية.

-إذا كان الصمام صعب التشغيل أو معيبًا، فاتصل بالمورد الخاص بك.