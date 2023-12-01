عمرو دياب يظهر مع ابنته كنزي في افتتاح معرضها بلندن.. كيف دعمت فلسطين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موهبة كبيرة كشفت عنها كنزي، ابنة الهضبة عمرو دياب، على خلفية افتتاحها معرضا فنيا في العاصمة البريطانية لندن، إذ أذهلت الجميع بموهبتها في الرسم، في حين زين المشهد شال فلسطيني أحمر يرفرف بين جدران المعرض.

وشهد المعرض الذي جمع العائلة تحت اسم «يوميات حياتي»، جو أسري دافئ، وظهر في المعرض النجم عمرو دياب رفقة ابنته، وظهر معها في جميع الصور مبتسما وتبدو عليه الساعدة والفخر، ونشرت كنزي الصور عبر خاصية «الاستوري» عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، ونقلها أحد المواقع الفنية.

معرض كنزي دياب الفني

وفي المعرض الفني الذي ظهر فيه عمرو دياب رفقه ابنته كنزي، ظهرت مجموعة من اللوحات التي عرضتها لأول مرة، ونقلتها العديد من المجلات الفنية، كانت هناك لوحات تشبه لوحات الفن التجريدي لسيدات وألوان متداخلة، وكذلك لوحة كبيرة من الفسيفساء، وغيرها من ألوان وأنواع الفن المختلفة، التي أظهرت موهبة كنزي الفنية.

كما ظهرت الكوفية الفلسطينية التي تعكس دعم كنزي للقضية الفلسطينية بعد الحرب الأخيرة التي بدأت مع «طوفان الأقصى» في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وعاود جيش الاحتلال الضرب مرة أخرى بعد انتهاء الهدنة، التي نجحت بوساطة مصرية قطرية، وأفرج فيها عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، كانت أشهرهم اسراء جعابيص، مرح باكير وهن مقدسيات تم اعتقالهن لأكثر من 8 سنوات، وعهد التميمي التي اعتقلت لأكثر من مرة وغيرهن من النساء الفلسطينيات.

موقف شقيقتها جنا مع فلسطين

لم تكن كنزي ابنة عمرو دياب وحدها من أظهر الدعم للقضية الفلسطينية من خلال نشر الشال الفلسطيني، فقد سبقتها شقيقتها جنا دياب برسالة دعم للشعب الفلسطيني، ووصفتهم في رسالة عبر«الإنستجرام» بأنهم شعب يحارب منذ 1948، قائلة: «اسمحولي قبل أن أبدأ، فأنا لست صحفية أو سياسية، ولكني إنسان يشعر، وأفهم الخطأ من الصواب، لقد أخذ أصدقائي الفلسطنيون الرائعون وعائلاتهم وقتهم لإيصال ما يجري في فلسطين، طوال السنوات الماضية، والتي عرفتهم فيها، كنت أجلس واستمع وأفهم كل المعلومات، ولقد علمت بالظلم الذي يواجهه الفلسطنيون لسنوات طويلة، والآن ونحن هنا أشاهد القصف على غزة وقتل الأبرياء بسبب قضية لم يتم حلها منذ 1948».

وظهر لها مواقف أخرى بعدها تظهر الدعم للقضية الفلسطينية، فبعد الرسالة شاركت في حملة تبرعات من خلال خاصية «الاستوري» لجمع التبرعات لدعم الجرحى والمصابين من الفلسطينيين لصالح جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بعد القصف الغاشم الذي تعرض له قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلقت عليها قائلة: «رجاءً رجاءً تبرعوا»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» التي يتابعها عليه أكثر من 500 ألف.

عمرو دياب برفقة ابنته كنزي

عبر مجموعة من الصور العائلية الدافئة، ظهر عمرو دياب يرافق ابنته كنزي من زوجته السابقة زينه عاشور، وهي تفتتح معرضها الفني «يوميات حياتي» في لندن، وكانت الصور تجمع عمرو بابنته، وفي أخرى ظهر جدها وجدتها والدا زينة عاشور، وباقي الصور كان فيها عمرو دياب وكنزي وأصدقائها، كما أظهرت الصور التجمع العائلي للشابة التي حرصت على تواجدهم في يومها المميز، وعلى الرغم من أنها لم تظهر من قبل الكثير من اللوحات التي تعكس موهبتها، لكنها في المعرض فاجئت الجميع بفنها.