فوائد شرب كوب من البابونج يوميا في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البابونج هو نبات عشبي يُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي للعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك: اضطرابات الجهاز الهضمي والأرق والالتهابات والألم.

فيما يلي نوضح لكم فوائد تناول كوب من البابونج في الشتاء يوميا، وفقا لموقع "eatingwell".

النوم بشكل أفضل:

إحدى فوائد البابونج هي أنه يحسن نوعية النوم واضطراب القلق وعلاج الأرق أو القلق.

يحسن المضاعفات الصحية المرتبطة بالسرطان:

السرطان هو السبب الثاني الأكثر شيوعا للوفاة في العالم، لكن البابونج قد يكون علاجًا مساعدًا مفيدًا للتخفيف من بعض المضاعفات الصحية المرتبطة بالسرطان.

كما أنه يساعد بشكل فعال في تقليل التهاب الغشاء المخاطي للفم، ومضاعفات الجلد، والاكتئاب والقيء لدى مرضى السرطان وتحسين شهيتهم ونوعية حياتهم.

يعزز صحة الجهاز الهضمي:

أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للبابونج هو تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الغثيان وآلام الجهاز الهضمي ويهدئ أعراض مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ويقلل الالتهاب ويقلل تشنج المعدة الذي يمكن أن يسبب الإسهال.

يقلل من المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكري:

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الإصابة بمرض السكري يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات طبية أخرى مثل فقدان البصر وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، لذا فهو قد يساعد على علاج المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكري.

يعزز صحة القلب:

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا فإن شاي البابونج قد يحسن صحة القلب.

يحسن أعراض الاكتئاب:

البابونج قد يحسن أعراض الاكتئاب وجودة النوم ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب.

يخفف أعراض الدورة الشهرية:

قد يكون علاجًا عشبيًا فعالًا لمتلازمة ما قبل الحيض بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والتشنج والمهدئة والمضادة للقلق.

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