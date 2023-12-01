بعد ارتفاع الإصابات في الصين.. كيف تحمي طفلك من الالتهاب الرئوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أثار تفشي مرض الالتهاب الرئوي في الصين مخاوف بشأن إمكانية ظهور جائحة جديدة.

وتستمر السلطات الصينية في التحقيق في حالات تفشي المرض غير المشخصة لدى الأطفال في البلاد. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 500 حالة في جميع أنحاء البلاد، معظمها تصيب الأطفال دون سن 10 سنوات، وفقا لما جاء بـ وكالة أنباء "رويترز"، وصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، لكن هناك مخاوف من أن المرض قد يكون أكثر خطورة مما تبدو عليه الأعراض الأولية، فما هو الالتهاب الرئوي؟ وما هي أعراضه؟

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين، وتتسبب في التهابهما وتورمهما. يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي مجموعة متنوعة من الأعراض، وفقا لما جاء بموقع "onlymyhealth"، وهي كالآتي:

السعال

الحمى

التهاب الحلق

الصداع

سيلان الأنف

ألم الأذن

ألم في الصدر من السعال

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خفيفًا أو شديدًا. في الحالات الخفيفة، قد تختفي الأعراض دون علاج خلال بضعة أيام أو أسابيع. في الحالات الشديدة، قد يكون الالتهاب الرئوي مهددًا للحياة.

يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض، بما في ذلك:

الفيروسات

البكتيريا

الفطريات

فيما يلي بعض النصائح للوقاية من الالتهاب الرئوي:

غسل اليدين بشكل متكرر.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بالبرد أو الإنفلونزا.

تلقى التطعيمات الروتينية، مثل لقاح الإنفلونزا واللقاح الثلاثي البكتيري (المعروف أيضًا باسم لقاح المكورات الرئوية).

وجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية، تواصل مراقبة الوضع، وإذا تم تحديد سبب المرض، فمن المرجح أن تصدر المنظمة توصيات جديدة للسفر والصحة العامة، وذلك وفقا لـ موقع "منظمة الصحة العالمية".

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