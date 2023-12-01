4 أبراج فلكية ستواجه عامًا صعبًا في 2024.. ضغوطات وتوتر ومشاكل



محمد اسماعيل - القاهرة - هناك أبراج فلكية تعاني ضغوطات وتوتراً كبيراً مع بداية عام ٢٠٢٤، فإذا كنت من متابعي عالم الأبراج والفلك فإننا نستعرض أبرزها في الصفحات التالية.

وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك هالة حافظ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

برج الحوت

مولود برج الحوت من الأبراج الفلكية المعرضة للتخبط في حياتها مع بداية عام ٢٠٢٤، والأبراج الأقل حظًا حتى ٢١/٣.

برج العذراء

مولود برج العذراء من الأبراج التي تعاني توتر وقلق مع بداية عام ٢٠٢٤، على الصعيد المهني والعلاقات.

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يعاني توتراً وضغطاً، يترتب عليه تشتت في حياته مع بداية عام ٢٠٢٤.

برج الجدي

مولود برج الجدي سيعاني توتر وقلق كبيراً في بداية ٢٠٢٤، نتيجة لكثرة الضغوطات والمشاكل العائلية، والأزمات القانونية المعرض لها