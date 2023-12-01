يعزز المناعة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ"الكشك" و 3 فئات ممنوعة منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكشك هو أحد الأطباق الشعبية المصرية، ويكون خليطاً بين البرغل "القمح المسلوق"، واللبن، والبصل، ويعد مصدر مهم للبروتينات والمعادن، والفتيتامينات.

ويقول الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية والسمنة، الكشك، طبق مصري أصيل مكون من القمح المسلوق والحلين، وغني بالعديد من المعادن مثل الكالسيوم، والمغنسيوم، كما أنه يحتوي على الألياف، وفيتامين سي، وب12.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه له فوائد عديدة وغير متوقعة منها ما يلي:

تعزيز المناعة: الكشك يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر أساسي لجهاز المناعة، ويساعد على إنتاج كرات الدم البيضاء، التي تحمي الجسم من أي جراثيم.

تقوي العظام: بالإضافة أن الكشك يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ما يحسن من صحة العظام، ويقي من الهشاشة، ويحسن صحًة الأسنان.

تنظيم السكر في الدم: الكشك يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي تساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم، وإبطاء عملية الهضم، ومنع ارتفاع السكر عقب تناول الغذاء.

الهضم الجيد: يساعد الكشك على تحسين عملية هضم الطعام إلى حد بعيد، لأنه غني بالألياف، ويحتوي على نسبة عالية من مادة البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيد تعيش في جدار الأمعاء وتحسن من صحة الهضم وتعزز الجهاز الهضمي.

يقلل مخاط القلب: تناول طبق من الكشك بشكل منتظم على الأقل مرة كل أسبوع، ويحسن من صحة القلب والأوعية الدموية لما يحتوي عليه من ألياف وكالسيوم، بنسبة كبيرة.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، وفيتامين سي، الموجودجة في مكوناته.

مكونات الكشك:

1- حبوب البرغل: حبوب القمح المسلوقة.

2- الحليب.

3- البصل.

4- الثوم.

ولكن هناك فئات ممنوعة من تناوله:

مرضى ضغط الدم المرتفع، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

مرضى حساسية اللاكتوز الموجود في الحليب.

مرضى الكلى: لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأملاح.