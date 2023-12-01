ماذا تفعل إذا تعرضت لكحة شديدة ليلًا؟.. 9 أشياء لحمايتك من الحساسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، حذرت منذ ساعات قليلة من طقس بارد أثناء الليل، وقد تصل درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية في بعض المناطق، ومع هذا الانخفاض الشديد يعاني بعض الناس من الكحة الشديدة، ولايعرفون كيف يتخلصون منها، وعلى الرغم من أنها تصيب العديد من الناس، إلا أن هناك فئتين هم الأكثر عرضة للإصابة، حددهم الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل و اللقاح، واستشاري الحساسية والمناعه لـ«هُن».

علاقة برودة الطقس بالكحة الشديدة

برودة شديدة أثناء ساعات الليل مصحوبة بتيار هواء؛ هو ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد، ومن هذا الطقس يحذر الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية، فئتين من المرضى وهم مرضى الحساسية، ومرضى التهاب الجيوب الأنفية من التعرض لتيار الهواء البارد ليلًا، لأنه يسبب لهم الكحة الشديدة، قائلًا: «الكحة الشديدة بتحصل للناس اللي عندها حساسية بسبب إفرازات الأنف، أو الناس اللي عندها التهاب في الجيوب الأنفية، وبتزيد نتيجة إفرازات الأنف واستنشاق الهواء البارد مساءً، وبتهيج الجيوب الأنفية وتسبب الكحة ليلا، تاني سبب مريض حساسية الصدر بتجيله الكحة المسائية أقوى ولها علاج أنه يلبس ملابس قطنية، والتدفئة الجيدة، وعدم التعرض لتيارات الهواء الساقع، ميستغنوش عن بخاخات الأنف».

كيف تتوقف عن الكحة الشديدة ليلًا؟

ويعتبر التعرض للكحة الشديدة ليلًا من الأمور المزعجة، لكن هناك عدة نصائح للتخلص منها قدمها موقع «هيلث لاين» الطبي، منها التالي:

- تجنب المواد المسببة للحساسية، مثل الغبار وحبوب اللقاح وتيار الهواء البارد، يمكن أن يساعد ذلك في منع السعال لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

- تخلص من الغبار في منزلك، إن إبقاء منزلك خاليًا من مسببات الحساسية الشائعة مثل الغبار وعث الغبار وحبوب اللقاح يمكن أن يساعد في تقليل خطر السعال.

تتضمن النصائح للمساعدة في منع المهيجات ما يلي:

- تنظيف البيت بانتظام.

- غسل الستائر والبياضات بشكل متكرر.

- تبديل السجاد والموكيت بالأرضيات الصلبة.

- استخدام أغطية الحساسية لأغطية الوسائد والألحفة والمراتب للمساعدة في تقليل ومنع عث الغبار، وغسل الفراش بالماء الساخن مرة واحدة في الأسبوع.

- إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم.

- عالج الربو، فهو السبب في تضييق الممرات الهوائية وزيادة التهابها، كما أن السعال الجاف هو أحد الأعراض الشائعة للربو، وإذا شعرت أن سعالك جافًا وكنت تواجه أحيانًا صعوبة في التنفس، استشر الطبيب.

- أغلق النوافذ.. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل فرصة السعال، في الطقس البارد.

- تجنب المناطق الملوثة قدر الإمكان، إذ يعد التعرض للتلوث أحد الأسباب الشائعة للسعال.

-الاستلقاء يجعل من السهل على حمض المعدة أن يتدفق مرة أخرى إلى المريء ويزيد السعال، لذلك من الأفضل الانتظار لمدة 2.5 ساعة على الأقل بعد تناول الطعام للاستلقاء بشكل مسطح، ومن المفيد رفع رأس سريرك.