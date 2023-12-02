احذرها.. علامات إذا ظهرت على أظافرك تشير إلى فقر الدم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على أظافرك تشير إلى وجود فقر الدم في جسمك، لذا عليك الانتباه لتلك العلامات وعدم إهمالها، منعا لحدوث مضاعفات خطيرة بالجسم.

وفقر الدم حالة طبيبة ينخفض فيها نسبة خلايا الدم الحمراء في الجسم، وهي مسؤولة عن حمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، لذلك عندما تنخفض، فإن الجسم لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين، وفقًا لما جاء في مايو كلينك، ويب ميد، المعني بالصحة.

وفيما يلي بعض العلامات التي إذا ظهرت على الأظافر يمكن أن تكون علامة على فقر الدم:

١- تقعر الأظافر: تبدو الأظافر المقعرة أحد أكثر العلامات شيوعًا لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

٢- خطوط بيضاء: قد يكون ظهور خطوط بيضاء أفقية، على الأظافر إحدى علامات نقص الدم، الناتج عن سوء التغذية والإجهاد.

٣- تشقق الأظافر: ظهور الأظافر مشققة يعتبر أحد أعراض فقر الدم، أو سوء التغذية، أو أمراض المناعة الذاتية.

٤- تغير لون الأظافر: يمكن أن يكون تغير لون الأظافر للأصفر الشاحب أو الأزرق عرضاً على الإصابة بفقر الدم.

إذا لاحظت هذه العلامات عليك استشارة الطيب على الفور، والمعالجة في الحال.

طرق الوقاية من فقر الدم:

- اتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة

- تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل السمك والدواجن واللحوم.

- تناول الخضروات الورقية، داكنة اللون، مثل السبانخ.

- تناول مكملات الحديد إذا كنت تعاني نقصاً كبير، بعد استشارة الطبيب المختص.

- تناول الماء إلى حد بعيد.

- تناول كوب من عصير البنجر كل صباح، لأنه غني بالحديد.