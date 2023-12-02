اكتئاب ما بعد الولادة.. كيف تقضين عليه بالتمارين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية المعتدلة والمنتظمة يمكن أن تخفف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة لدى بعض النساء، وتقلل الحاجة إلى أدوية.

وقام فريق من الباحثين في جامعة الصين بتحليل 26 دراسة سابقة حول تأثير التمارين الرياضية على النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة.

ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية، مثل الركض والمشي والسباحة، أظهرت جميعها آثارًا إيجابية في تخفيف أعراض الاكتئاب، مثل القلق واضطرابات النوم وتقلبات المزاج الشديدة، وفقا لـ دراسة نشرت في دورية "بلوس وان".

ويعتقد الباحثون أن التمارين الرياضية تؤدي إلى زيادة معدلات التنفس وضربات القلب وتدفق الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين، والتي لها دور مهم في تنظيم المزاج.

كما وجد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية في مجموعات تقلل الأعراض بشكل أفضل من المنفردة.

وأخيرًا، وجد الباحثون أن النظام الأكثر فائدة هو ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل بما يتراوح بين 35 و45 دقيقة، بين 3 و 4 مرات في الأسبوع.

ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة اضطرابًا مزاجيًا شائعًا، حيث يعاني ما بين 50% و 75% من النساء من درجة من أعراضه، وأن 10% إلى 15% يعانين من أعراض خطيرة بما يكفي لتشخيصها.

وتعتبر التمارين الرياضية من العلاجات البديلة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، دون الحاجة إلى تناول الأدوية التي قد يكون لها آثار جانبية سلبية.

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