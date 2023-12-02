قد تصاب بهذا البكتيريا.. احذر من وضع البيض في رف الثلاجة

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من أنه أمر شائع بين ربات المنازل والسيدات عند شراء وتخزين البيض، فإن وضع البيض في رف الثلاجة يعد أمرًا غير محبذ لأسباب صحية، قد لا يعلمها الكثير، إذ يحتوي رف الباب ورفوف الأعلى في الثلاجة عادة على تقلبات في درجات الحرارة أكثر من الرف السفلي، إذ يتعرض البيض حينها لاختلافات حرارية مفاجئة نتيجة فتح وإغلاق الباب، ما يؤثر على جودة البيض وقد يسهم في تدهوره أو تلفه بسرعة أكبر.

احذر من وضع البيض في رف الثلاجة

ومن جهتها، حذرت الدكتورة نعمة عبد الهادي، استشاري التغذية، من حفظ البيض برف الثلاجة، خلال حديثها لـ«هن»، مؤكدةً أن الأمر يؤثر على جودة وصحة البيض وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة، واختلاف درجة التبريد داخل الثلاجة عن الخارج، خاصة مع فتح الرف لأكثر من مرة ما يعرضه للتلف.

وأشارت «عبدالهادي» إلى أن الأمر قد يصل للتلف، وهو ما يسبب الإصابة بالبكتيريا والسالمونيلا.

كيف تحفظ البيض بشكل صحي؟

للحفاظ على جودة البيض وسلامته الغذائية، من الأفضل وضعه في الرف السفلي من الثلاجة، ويمكن وضعه في علبته الخاصة أو في عبوة محكمة الإغلاق لمنع امتصاص الروائح الأخرى وحمايته من التلوث، بينما يفضل وضع المنتجات المُعلبة فقط، أو التي تحتوي على المواد الحافظة برف الثلاجة، على رأسها عبوات الحليب، والصلصة والصوصات.

كيف تختاري البيضة السليمة؟

ولاختيار بيضة سليمة خالية من العيوب التي تسبب مشكلات صحية، نصحت الدكتورة نعمة عبد الهادي، بعدة معايير عند شراء البيض، تعرفي عليها:

ضرورة شراء البيض من مكان مضمون، ومصدر آمن ومناسب.

ضرورة التأكد عند شراء البيض من عدم وجود شروخ أو قشور.

الاهتمام جيدصا بوجود تاريخ الصلاحية على طبق البيض.

على السيدات ملاحظة انبعاث الرائحة من البيض عند الشراء.