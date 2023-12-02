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قبل عودة سقوط الأمطار.. تحذيرات للمرضى ونصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

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القاهرة - سمر حسين - صحة

موعد سقوط الأمطار

الحديث عن خريطة سقوط الأمطار أكثر ما يهم الأمهات خلال هذه الأيام، إذ تخشى العديد منهن إصابة أطفالهن بفيروسات الشتاء بسبب التقلبات الجوية، خاصة أصحاب مرض الحساسية والجيوب الأنفية، في الوقت التي تتعرض فيه البلاد لتقلبات جوية بين الحين والآخر.

متى تعود الأمطار مرة أخرى؟

بحسب ما ذكرت «الأرصاد الجوية» فمن المتوقع عودة سقوط الأمطار مُجددًا، بنسبة حدوث 30% تقريبا، إذ تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة يوم الأحد المقبل.

ومع قدوم يوم الاثنبن من المتوقع سقوط أمطار مُجددًا على مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر، وأمطار رعدية على جنوب سيناء والسواحل الشمالية يوم الثلاثاء المقبل، واستمرارها يوم الأربعاء أيضًا.

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تحذير عاجل من الصحة للمرضى من الأمطار

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح عاجلة عبر صفحتها على «فيسبوك» للمرضى والأطفال وكبار السن، للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار، كما نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية، المرضى خلال حديثه لـ«هُن» بالآتي:

-  تجنب الخروج في أوقات مبكرة أو متأخرة من اليوم.

- ارتداء الملابس المناسبة للمطر.

- تجنب فترات هطول المطر الغزيرة.

- استخدام الشمسيات في مناطق سقوط الأمطار.

- ارتداء السترات، خلال فترة الصباح الباكر أو في الليل مع انخفاض درجات الحرارة.

- ارتداء الكمامات للمرضى وأصحاب الحساسية والجيوب الأنفية. 

- تجنب الخروج من المنازل وقت الأتربة إلا للضرورة القصوى، أو ارتداء الكمامات.

- تناول السوائل مثل اليانسون ووق الجوافة والعسل الأبيض. 

- تناو أقراص مضادات الهستامين، مع غسيل الأنف بمحول الملح.

- تناول المياه بكثرة.

- الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون.

- تناول الأطعمة التي تهاجم الفيروسات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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