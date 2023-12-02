تساقط الشعر.. 4 مكونات غذائية أساسية تساعد في علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أن مكملات الشعر يمكن أن تساعد في علاج تساقط الشعر، وذلك من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو شعر صحي.

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين في مستشفى سي كي بيرلا في غروغرام في الهند، برئاسة الدكتورة سيما أوبروي لال، استشارية الأمراض الجلدية، وفقا لما نشر في صحيفة "تايمز أوف إنديا".

ووجد الباحثون أن أربعة مكونات رئيسية في مكملات الشعر يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في منع تساقط الشعر وتقوية بصيلات الشعر، وهي:

البيوتين: وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الرئيسي الذي يشكل الشعر.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: وهي دهون صحية لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تعزيز صحة فروة الرأس.

الحديد: وهو معدن أساسي ضروري لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر.

فيتامين د 3: وهو فيتامين مهم لتنظيم دورات نمو الشعر وتعزيز صحة بصيلات الشعر.

وأوضحت الدكتورة لال أن هذه المكونات يمكن الحصول عليها أيضًا من مصادر غذائية طبيعية، مثل:

البيوتين: المكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة وصفار البيض.

أحماض أوميغا 3 الدهنية: بذور الكتان والجوز والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين.

الحديد: اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا والعدس والسبانخ.

فيتامين د 3: الأسماك الدهنية (السلمون والتونة والماكريل) وصفار البيض والكبد.

وأشارت الدكتورة لال إلى أنه من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية، خاصةً إذا كنت تعاني من أي حالات طبية.

وفيما يلي بعض النصائح الأخرى للوقاية من تساقط الشعر:

اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الإجهاد.

وخلصت الدكتورة لال إلى أن مكملات الشعر يمكن أن تكون علاجًا فعالًا لتساقط الشعر، ولكن يجب استخدامها مع اتباع نمط حياة صحي لضمان أفضل النتائج.

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