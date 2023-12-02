فخورة بمصر.. «ندى» تروي تفاصيل مشاركتها في انتخابات الرئاسة بالإمارات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفخر والاعتزاز مشاعر تسيطر على الشابة الثلاثينية ندى الجزار، التي تعد إحدى رائدات تمكين المؤسسات والمرأة، والشباب وبناء المجتمع في مصر وحاليًا في الإمارات، ومع بداية مارثون الانتخابات الرئاسية في الخارج تنتظر لتدلي بصوتها، دعمًا لاستمرار مسيرة التطوير التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسعد بالمشاركة في العملية الانتخابية التي تعزز الديمقراطية وتمنح الأفراد القدرة على تحديد مستقبل بلدهم، بحسب حديثها لـ«هُن».

تفاصيل مشاركتها في الإمارات

منذ سنوات تعيش ندى الجزار، المواطنة المصرية في دولة الإمارات، ومن هناك تم تكريمها في سبتمبر الماضي ضمن أفضل 100 قائدة نسائية ملهمة في المنتدى العالمي، ومع انطلاق العملية الانتخابية تستعد للذهاب إلى القنصلية المصرية بدبي للإدلاء بصوتها في الساعات القادمة: «أنا فخورة بتمثيل مصر في الخارج في الإمارات استمرارًا لمسيرة عملي في مجال التميز المؤسسي وتطوير القدرات المؤسسية والفردية لمدة 15سنة، ومستنية الساعات الجاية اني أروح انتخب، سواء في القنصلية المصرية بدبي أو السفارة المصرية بأبو ظبي، وطبعًا ده دعم لاستمرار مسيرة التطوير للبلد، ولأن العملية الانتخابية بتعزز الديمقراطية».

لم يقتصر دور«الجزار» على الذهاب والإدلاء بصوتها فقط، لكنها تنصح المقيمين هناك من الجالية المصرية للذهاب والمشاركة: «بنصح الناس تشارك لأن دا بيعكس إرادة الناس ويسهم في بناء مجتمع يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم، وكمان بالنسبة للناس العايشين في الخارج، التصويت مهم جدًا حيث يسهم في تحديد توجهات البلاد وضمان تمثيلهم الفعّال في القرارات الوطنية».

دور المرأة مهم في الانتخابات

وقالت «الجزار» إن للمرأة دور وأهمية كبيرة في العملية الانتخابية: «دورها مهم لأنه بيعزز التمثيل العادل والمتوازن في الحكومة، ويمكن للمشاركة النسائية أن تسهم في إحداث تغييرات إيجابية في القضايا التي تختص بالنساء وتعزز حقوقهن، كما أن تواجد النساء في العملية الانتخابية يسهم في تنويع وجهات النظر وتعزيز الديمقراطية بمجتمع أوسع وأكثر تمثيلاً».