دراسة: منتجات العناية بالشعر يمكن أن تصيبك بالعقم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت دراسة حديثة من أن منتجات الشعر المحملة بالسيليكون، والتي تستخدمها ملايين النساء يومياً، قد تعرضهن لمواد كيميائية خطيرة مرتبطة بالعقم.

ووجدت الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة بوردو في ولاية إنديانا، أن هذه المنتجات تطلق السموم في الهواء عند استخدامها مع أدوات تجعيد وتمليس الشعر التي تعمل بالحرارة العالية.

وتشمل هذه السموم السيلوكسانات، وهي مواد كيميائية من صنع الإنسان تُستخدم في الكريمات والزيوت والبخاخات لإضفاء لمعان وتنعيم الشعر.

وربطت الدراسات السابقة السيلوكسانات بمشاكل الخصوبة وعدم التوازن الهرموني وتلف الكبد.

أجرى العلماء سلسلة من التجارب التي طلبت من المشاركين إعادة اتباع روتين العناية بالشعر والتصفيف في منزل صغير، يهدف إلى محاكاة المساحة الضيقة في حماماتهم في المنزل.

وأظهرت النتائج أن استخدام منتجات الشعر المحملة بالسيليكون مع أدوات عالية الحرارة أدى إلى زيادة تركيزات فئة من المواد الكيميائية المتطايرة تسمى سيلوكسان الميثيل الحلقي المتطاير (cVMS) في الهواء.

وعندما تم إيقاف تشغيل مروحة العادم، وصلت تركيزات المواد الكيميائية المتطايرة في الهواء إلى 82 ملليغرام لكل متر مكعب، على الرغم من أن تشغيل المروحة أدى إلى إزالة حوالي 70% من الهواء الملوث.

وبعد 20 دقيقة، استنشق الأشخاص كمية تراكمية قدرها 17 ملغ من السيلوكسان.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والتي شملت فئة المواد الكيميائية، أن التركيزات الأعلى بكثير في الهواء والتي تصل إلى عشرات الآلاف تعتبر قاتلة.

وفي حين أن الجرعة المميتة لدى البشر أقل وضوحا، فقد حذر الباحثون من أن التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية كجزء من الروتين اليومي يمكن أن يكون له آثار صحية.

وقال الدكتور نصرت جونغ، المعد الرئيسي للدراسة والأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة بوردو: "وجدنا النتائج مثيرة للقلق للغاية. لم نتوقع أن نرى مثل هذه الانبعاثات الكبيرة من الخلائط الكيميائية المتطايرة من منتجات العناية بالشعر الجاهزة خلال إجراءات العناية بالشعر النموذجية التي يقوم بها الكثير من الناس كل يوم".

وأضاف جونغ: "لقد وجد أن سيلوكسان D5 (الأكثر إثارة للقلق) يؤدي إلى آثار ضارة على الجهاز التنفسي والكبد والجهاز العصبي لحيوانات المختبر. وتم بالفعل تقييد استخدام المادة الكيميائية في مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي بسبب هذا".

وتبين أن مادة كيميائية أخرى من السيلوكسان تسمى D4، أدت إلى زيادة وزن أرحام القوارض وتغيير الخلايا المبطنة للأنسجة في أجسامها، ما قد يؤثر سلبا على الأعضاء التناسلية ويساهم في تطور اضطرابات الغدد الصماء.

وخلص الباحثون إلى أن النساء اللواتي يستخدمن منتجات الشعر المحملة بالسيليكون مع أدوات عالية الحرارة يجب أن يقللن من مدة تعرضهن لهذه المواد الكيميائية.

وأضافوا أن الحكومات والشركات المصنعة يجب أن تتخذ إجراءات لخفض مستويات السيلوكسان في منتجات العناية بالشعر.