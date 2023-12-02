دراسة: جلوس النساء لفترات طويلة يضاعف خطر إصابتهن بالأورام الرحمية

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة جديدة من أن النساء اللائي يقضين أكثر من ست ساعات يوميا جالسات يتضاعف لديهن خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، وهي نمو غير ضار للعضلات والأنسجة التي تتشكل داخل أو على جدار الرحم.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كونمينغ في الصين، أن الجلوس لمدة ست ساعات أو أكثر يوميا ارتبط بمضاعفة الخطر مقارنة بالنساء اللاتي يجلسن أقل من ساعتين يوميا.

وأحد التفسيرات المحتملة هو أن نمط الحياة المستقر يرتبط بالسمنة، وهو عامل خطر معروف للأورام الليفية. ويشير مؤلفو الدراسة أيضا إلى وجود علاقة معروفة بين السلوك المستقر والالتهاب المزمن ونقص فيتامين د، وهو ما قد يفسر أيضا زيادة خطر الإصابة بالأورام الليفية، وفقا لـ "نيويورك بوست".

وتوصي الدراسة النساء بمحاولة الحد من وقت جلوسهن إلى أقل من ساعتين يوميا، أو الوقوف أو المشي كل 30 دقيقة على الأقل.

وهناك طرق بسيطة لتعويض الأضرار الناجمة عن الجلوس، حيث وجد أن خمس دقائق فقط من المشي الخفيف كل نصف ساعة لتعويض المخاطر التي تنتج عن الجلوس، وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

كما أن 22 دقيقة فقط من النشاط البدني المعتدل إلى القوي لديه القدرة على تقليل مخاطر الآثار الصحية الضارة الناجمة عن الجلوس.

وخلصت الدراسة إلى أن الجلوس لفترات طويلة يمثل خطرا على صحة النساء، وأن الحد من وقت جلوسهن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية الرحمية والمشاكل الصحية الأخرى.

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