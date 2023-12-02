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دراسة: التمارين الرياضية تحسن وظائف المخ بعد النوم المتقطع

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشف فريق من خبراء جامعة بورتسموث البريطانية أن ممارسة التمارين لمدة 20 دقيقة بعد ليلة بلا نوم يمكن أن تساعد على تحسين القدرات المعرفية، مثل الذاكرة والانتباه والتركيز.

وأجرى الباحثون تجربتين على 24 شخصا، سمحوا لهم في الأولى بالنوم لمدة لا تزيد عن خمس ساعات في الليلة لمدة ثلاثة أيام، بينما لم يسمح لهم في الثانية بالنوم على الإطلاق.

ووجد الباحثون أن المشاركين في كلا التجربتين أظهروا ضعفا في القدرات المعرفية بعد الحرمان من النوم. ومع ذلك، فإن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة بعد الحرمان من النوم ساعدت على تحسين هذه القدرات لدى جميع المشاركين، بغض النظر عن درجة الحرمان من النوم.

وأوضح الباحثون أن التمارين الرياضية تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز وظائفه الإدراكية. كما أنها تساعد على إطلاق مواد كيميائية في الدماغ تحسن المزاج واليقظة.

ويخطط الباحثون إجراء تجارب جديدة لتحديد الآليات الدقيقة التي تساعد التمارين الرياضية على تحسين القدرات المعرفية بعد الحرمان من النوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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