4 أطعمة قد تصيبك بأمراض مزمنة وخطيرة.. «ابتعدي عنها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي أمر مهم للحفاظ على الصحة، ومحاربة الشيخوخة المبكرة، والتمتع بجسد صحي خال من أي مشاكل مرضية، وعلى العكس فإن تناول أطعمة غير صحية يسبب الكثير من الأضرار.

وتستعرض «هن» في التقرير التالي، أهم الأكلات التي يفضل عدم تناولها قدر الإمكان، لأنها تؤثرعلى صحة الشحص، وقد تسبب إصابته بالأمراض المزمنة، التي تجعله يقضي حياته بين المستشفيات والأطباء، وذلك بحسب ما ذكرته صحفية «ذا صن البريطانية»، وأكده الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

أطعمة يجب منعها من البيت

1- المشروبات السكرية:

على الرغم من أن السكر له الكثير من الفوائد ويضيف إلى المشروبات مذاق حلو، إلا أن الكميات الكبيرة منه قد تسبب العديد من الآثار الجانبية السلبية على صحة الجسم، فهو يعمل على زيادة نسبة الالتهابات، ويساهم في أن يكتسب الشخص الكثير من الوزن غير المرغوب فيه، وهو ما ينتج عنه مشاكل السمنة، ومنها زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمكن أن ينتج عن نوبات القلبية والسكتات الدماغية مفاجئة.

2- يفضل بعض الأشخاص، شراء اللحوم المصنعة أو المعلبة، وهي من أكثر الأطعمة التي تسبب أضرار لا حصر لها، ناهيك عن مصدرها مجهول الهوية، بالإضافة إلى أن تكرار استخدامها، يصيب المعدة بالعديد من المشاكل الصحية.

3- الحلويات المصنعة:

يجب تجنب الحلويات المصنعة، واستبدالها بالفواكه الطبيعية، إذ يجري معالجة هذه الأنواع من الحلويات بدرجة عالية، وبالتالي فإنها تحتوي على عدد من المكونات الضارة على الصحة، ويوجد بها كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة كبيرة في الوزن، فضلا عن فرص الإصابة بالسرطان والسكري من النوع الثاني والزهايمر.

4- رقائق البطاطس:

في كثير من الأحيان، تتناول بعض الأشخاص كميات كبيرة من الوجبات الخفيفة المالحة، مثل رقائق البطاطس بنكهات مختلفة، وبالتالي فإن تناول جرعات عالية من الملح في النظام الغذائي يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فضلًا عن ارتفاع ضغط الدم.