حيلة ذكية تدفع طفلك لتناول الخضروات.. إليكي الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة جديدة أن تقديم البطاطس بأشكال لطيفة إلى جانب الخضار يمكن أن يساعد الأطفال على تناول المزيد منها.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة بريغهام يونغ في الولايات المتحدة، حيث قاموا بتقديم وجبة للأطفال تتكون من الدجاج والبازلاء والجزر والبطاطا.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تناولوا البطاطا بأشكال وجوه مبتسمة في نفس الوعاء مع الخضار تناولوا 52% أكثر من الخضار مقارنة بالأطفال الذين تناولوا البطاطا بأشكال مبتسمة في وعاء منفصل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال البروفيسور جين أهلبورن، المعد الرئيسي للدراسة: "إن تقديم الخضار مع البطاطا في نفس الوعاء قد يساعد الأطفال على رؤية أنهما مرتبطان، مما قد يؤدي إلى تناول المزيد من الخضار".

وأضاف أهلبورن أن هذه الخدعة يمكن أن تساعد في تقليل هدر الطعام، حيث من المرجح أن يتناول الأطفال المزيد من الخضار إذا كانوا يعتقدون أنهم مرتبطون بالبطاطس.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تساعد الآباء على إقناع أطفالهم بتناول المزيد من الخضار.