فيديو محرج وصادم.. لن تتوقع ما حدث مع فتاة خلال حفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تعرضت فتاة من الهند إلى موقف محرج خلال حفل زفاف شقيقتها.

ووفق موقع ndtv، أظهر مقطع فيديو تعرض فتاة لموقف محرج خلال حفل زفاف شقيقتها، خلال القيام بعادة مجتمعية أثناء الزفاف.

وظهرت أخت العروس وهي تحاول وضع إكليل من الزهور حول رقبة أحد الحاضرين، إلا أنها فشلت في الأمر.

وسقطت الفتاة على وجهها أمام الجميع، وسط ضحكات الحاضرين، بعد فشلها في وضع الإكليل حول رقبة الشاب، بحسب تقاليد حفلات الزفاف الهند.

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