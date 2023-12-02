«عندها 70 سنة وخلفت توأم».. معجزة طبية تتكرر للمرة الثانية لسيدة أوغندية

القاهرة - سمر حسين - ماما

الإنجاب من الأشياء التي تسعى إليها المرأة، فهي لديها دائماً غريزة الأمومة التي بفضلها تحنو على من حولها، ويرق قلبها خوفاً عليهم، وتظل النساء يراودها هذا الحلم حتى يتحقق، وهو ما حدث مع سيدة أوغندية دخلت عالم الأمومة مؤخرًا وأنجبت طفلة في أواخر عقدها السادس، ثم أنجبت توأم في الساعات الأخيرة وهي في الـ70 من عمرها، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم.

أوغندية تلد في الـ70 من عمرها

في أوغندا أنجبت امرأة، تبلغ من العمر 70 عاماً، توأمًا بعد تلقيها علاجاً خاصاً بالخصوبة أنجبت طفلة في 2020، وبعد إنجاب طفلين خلال الساعات الماضية، أصبحت واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم، وقالت الأم سافينا ناموكوايا عبر شبكة «سي بي إس نيوز»: «أنا فى السبعين من عمري، واعتبر ضعيفة وغير قادرة على الحمل والولادة أو رعاية طفل، ولكن جاءت معجزة التوأم»، وهي الآن تعيش الباقي من عمرها بجانب صغارها، ولا تعرف كيف تربيهم في الأيام المقبلة، بجانب أن فرصتها للعيش معهم قليلة جداً بحسب عمرها.

إنجاب صبي وفتاة

لم تخبر الأم الأوغندية سافينا العالم بجنس طفليها أو موعد ولادتها، لكن شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية قالت نقلا عن المتحدث باسم مستشفى النساء الدولي ومركز الخصوبة في أوغندا، آرثر ماتسيكو، إن السيدة السبعينية أنجبت صبياً وفتاة عبر عملية قيصرية في العاصمة كمبالا بعد تلقيها علاج التخصيب في المختبر، مؤكدًا أنها بصحة جيدة، وفي عام 2020 أنجبت ابنة في نفس المستشفى عندما كانت فى أواخر عقدها السادس، ووصف الدكتور إدوارد تامالي العامل بالمستشفى عملية إنجاب الطفلين بأنها إنجاز استثنائي.