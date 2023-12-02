تحذير من طقس الساعات المقبلة.. طريقة فعالة تحمي طفلك من الكحة الشديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية شهر ديسمبر تبدأ حرارة الطقس في الانخفاض تدريجياً، ومع زيادة تيارات الهواء الباردة تقلق الأمهات على الأطفال من الإصابة بالكحة، لهذا السبب نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقاً الأمهات بنصيحة بسيطة تُبقي الطفل دافئًا خلال الطقس البارد.

طريقة فعالة تحمي طفلك من الكحة الشديدة

تحاول الأمهات في هذه الأجواء الباردة تدفئة أطفالهن بالملابس الصوف، والجواكت البوليستر، لكنها عادة خاطئة، فمن خلال حديثه لـ«هن» قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الأفضل للأطفال لحمايتهم من الكحة الشديدة ودور البرد بشكل عام هو الملابس القطنية، موضحًا: «ممنوع تمامًا لبس الصوف والجواكت البوليستر التي تعطي حرارة زائده للجسم، القطن أفضل صحياً».

نصائح لحماية الأطفال في الطقس البارد

وشدد «الحداد» على ضرورة اتباع بعض النصائح المهمة لحماية الأطفال في طقس الساعات القادمة.

منها التالي:

– الاستحمام فى الشتاء بماء فاتر مع الحفاظ على عدم تعرض طفلك لأي تيار هوائي، والاستحمام يفضل عدم الخروج بعده.

- شُرب المياه قبل الخروج من البيت شئ أساسي في الصباح أو الليل وغسيل الوجه قبل الخروج وفتح النافذة قليلاً.

- يمكن أيضا تقوية المناعة عن طريق شرب ملعقة عسل نحل مخلوطة بعصير ربع ليمونة.

- إذا كانت هناك عدوى في الجو لا تجعلي ابنك يذهب إلى المدرسه، ولو أًيب بالإرهاق والتعب لا يذهب إلى المدرسة حتى لا ينقل العدوى لآخرين.

- ممنوع تماماً تقبيل الأطفال.

– إذا كان طفلك يعاني من الحساسيه أو لا، لا تجعليه يرتدي الملابس الصوف أو يلعب بالدباديب والألعاب التي تلتقط الأتربة لأنها من أكثر مسببات الحساسية.

- في الأيام الباردة يفضل عدم ذها الطفل للحضانة.

– ضرورة تأجيل الخروجات الصباحية والمسائية لا للخروج المبكر والمتأخر تيارات الهواء الباردة مضرة جدا لطفلك.

– فيتامين cوA وفيتامينD مهمين في الشتاء يزودوا المناعة وبالدراسه خصوصاً فيتامين D.

- معظم أمراض الشتاء فيروسية ليست بكتيرية، وممنوع الحصول على مضادات حيوية إلا بإرشاد الطبيب.

-مصل الأنفلونزا مهم جدا.