تناول هذا النوع من الطعام الصحي يسبب ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الزبادي هو أحد الأطعمة الصحية التي يفضلها الكثيرون، فهو مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، ومع ذلك، هناك بعض أنواع الزبادي التي قد تكون ضارة بالصحة، خاصة إذا كنت تعاني ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

وأشار الطبيب البريطاني رودني فول، استشاري أمراض القلب: "إن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل الزبادي اليوناني، يزيد كمية البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضًا باسم الكولسترول الضار في الدم، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "هذه الوجبة الدهنية لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار فقط، بل تسبب أيضا زيادة خطر تعرضك للإصابة بأمراض القلب والشرايين".

وأوضح استشاري أمراض القلب، أن وعاء 125 جرامًا من الزبادي اليوناني يحتوي على حوالي 8.4 جرامًا من الدهون المشبعة، ما يجعل هذا الطعام خياراً سيئاً لمرضى الكوليسترول والقلب.

ونصح قائلا: "ما عليك سوى تناول الزبادي قليل الدسم بدلا من الزبادي اليوناني، للحفاظ على صحتك العامة، وتجنب المضاعفات".

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