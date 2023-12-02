حالة غربية.. سيدة تعيش على الماء والمشروبات الغازية فقط منذ 50 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، ادعت امرأة فيتنامية أنها لم تتناول أي طعام صلب منذ 50 عامًا، وبدلاً من ذلك تعيش فقط على الماء والمشروبات الغازية السكرية.

قالت المرأة صاحبة الـ 75 عامًا، إنها تعيش على الماء والمشروبات الغازية فقد، وإنها لا تشتهي الأطعمة الصلبة أبدًا، وأن ثلاجة منزلها مليئة بزجاجات المياه والمشروبات.

وفقًا لموقع "odditycentral"، بدأ نظامها الغذائي في عام 1963، عندما أُصيبت بصاعقة بينما كانت هي ونساء أخريات يتسلقن الجبل لعلاج الجنود المصابين خلال الحرب.

وفقدت الوعي إثر الصاعقة، وعلى الرغم من أنها نجت، إلا أنها لم تعد كما كانت بعد ذلك، لم تأكل أي شيء لعدة أيام بعد أن عادت إلى وعيها، لذلك بدأ أصدقاؤها بإعطائها الماء المُحلى.

بعد عدة سنوات من الحادثة، استمرت السيدة التي تدعى "بوي ثي لوي" من بلدة لوك نينه، في مقاطعة كوانج بينه، فيتنام، في تناول بعض الأطعمة الصلبة، وخاصة الفواكه.

لكن، في عام 1970، ابتعدت عن استهلاك الأطعمة الصلبة للأبد، واعتمدت فقط على الماء والمشروبات الغازية.

وأضافت السيدة أن رائحة الطعام وحدها تكفي لإثارة الغثيان، وعلى الرغم من أنها كانت تطهو الطعام دائمًا لأطفالها، إلا أنها لم تأكل أبدًا مما تطهيه.

والآن بعد أن كبر أطفالها وانتقلوا إلى العيش خارج المنزل، أصبح مطبخها يتراكم عليه الغبار.

وبسبب نظامها الغذائي الغريب، لم تتمكن أبدًا من إرضاع أطفالها، وكانت تطلب الحليب من الآخرين.

قال أطباء قسم التغذية في مستشفى الصداقة الفيتنامية الكوبية في دونغ هوي، أن المشروبات الغازية السكرية تساعد على تجديد طاقة الجسم ودعم عمل الجهاز الهضمي في الجسم، ومع ذلك، فإنهم يؤكدون أن هذه المشروبات تكون خطيرة على صحة الإنسان، وتؤدي إلى مشاكل مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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