طبيب تغذية يكشف مفاجأة عن المحشي.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المحشي من الأطباق الرئيسية الشهيرة المحببة لدى كثيرين، لما له من مذاقه اللذيذ وتختلف أنواعه حسب نوع الخضروات المستخدمة، مثل محشي الكرنب، أو الكوسا، أو الباذنجان، محشي الفلفل، وغيرها.

لكن يخشى عديد من الأشخاص تناوله، اعتقادًا منهم أنه من الوجبات الدسمة وغير الصحية.

لكن كشف الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية مفاجأة عن تناول المحشي، قائلًا: "المحشي من الأكلات التي تقوي المناعة، حيث يحتوي على الأرز والكرنب أو الباذنجان وكل هذه الأنواع غنية بنسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم".

وتابع خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "DMC": "الكرنب غني بفيتامين د، وهو من الفيتامينات الضرورية لجهاز المناعة، والمحشي يحتوي أيضًا على البوتاسيوم ومادة السيلينيوم الموجودة في الخضروات الداكنة".

وأضاف: "يحتوي الباذنجان على كمية وفيرة من الحديد والزنك، والكوسة تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، وتغزيه البكتيريا النافعة في المعدة".

واستكمل: "يساهم إضافة البقدونس والكزبرة إلى المحشي في تعزيز القيمة الغذائية لهذه الوجبة".

وأوضح: "إضافة شوربة المواسير إلى المحشي يعزز قيمته الغذائية ويزيد فوائده الصحية، حيث إن شوربة المواسير غنية بالفيتامينات والمعادن".

وأضاف: "المحشي وجبة مهمة ومفيدة للجسم، لكن استهلاكها بكمية كبيرة تضر بالصحة ويسبب زيادة في الوزن واضطرابات الجهاز الهضمي".

ينصح بتناول ربع الطبق من النشويات، وذلك بتقسيم طبق الطعام إلى 4 أجزاء، حيث إن النشويات مهمة لتوفير الطاقة للجسم.

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