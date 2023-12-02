علامة في الفم تكشف الإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القلب هو أحد أهم الأعضاء الضرورية في جسم الإنسان، وهو المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

يعد مرض القلب من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وهناك علامة أقل شهرة تظهر في الفم تشير إلى قرب إصابتك بالنوبة القلبية، وفقا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كشف الطبيب البريطاني آدم تايلور من جامعة لانكستر، أن رائحة الفم الكريهة من علامات الإصابة بأمراض القلب التاجية.

والنوبة القلبية هي أحد أعراض أمراض القلب، تحدث بسبب وجود كتل دهنية تُعيق تدفق الدم إلى الشرايين التاجية.

وقال تايلور: "إن أمراض اللثة مؤشر على أمراض القلب، وإحدى العلامات التحذيرية المبكرة لأمراض اللثة هي رائحة الفم الكريهة".

وتابع: "الفم مليء بالبكتيريا الجيدة منها والسيئة التي يمكن أن تدخل مجرى الدم من الفم، وتسبب التهابًا في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح: "التهاب اللثة وفقدان الأسنان من علامات الإصابة بأمراض القلب".

وأضاف: "تشمل العلامات التحذيرية الأخرى نزيف اللثة بعد تنظيف الأسنان، ومع تطور الحالة، يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة".

تشمل العلامات الأخرى الأكثر شيوعًا للنوبات القلبية ألمًا شديدًا في الصدر، وألمًا منتشرًا في ذراعك، والشعور فجأة بالدوار الشديد.

ل>ا، من الضروري الذهاب للطبيب المختص فورًا، إذا لاحظت أياً من هذه الأعراض.

- كيفية تقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية؟

1. تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

2. استهلاك مزيد من الخضروات والفاكهة.

3. الحد من استهلاك الملح.

4. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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