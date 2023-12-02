من الفائز؟.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الأول للنادي الأهلي، اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنيامين مكابا الوطني بدولة تنزانيا.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، في استمرار النتائج الإيجابية في البطولة والعودة بالفوز من أجل تسهيل مهمة الصعود للدور التالي.

وتنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، أن تشهد بداية المبارة تجانسا كبيرا بين لاعبي الأهلي ثم تتبدل الأوضاع إلى تشت وضياع التركيز.

وأكنل توقعاته: "على الجانب الاخر فريق يانج أفريكانز سيلعب بتوازن كبير وقد يسيطر على مجريات الأمور".

وبالنسبة إلى نتيجة اللقاء، توقع محمد صبحي فوز يانج أفريكانز على الأهلي.

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