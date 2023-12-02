بأعلام مصر.. سيدات يتحدين برودة الطقس في أوروبا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم برودة الجو القارسة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وبُعد السفارات عن أماكن الجاليات بأوروبا لمسافات يستغرق قطعها 7 ساعات، صممت الناخبات المصريات بأوروبا في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 على الذهاب لصناديق الاقتراء للإدلاء بأصواتهن.

سيدات يحملن أعلام مصر

على مقاعد متحركة، وعلى العكاز اتكأن حتى لجان الاقتراع، حاملات أطفالهن وأعلام مصر، ذهبت المصريات بمختلف دول أوروبا للإدلاء بأصواتهن في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بالخارج، والتي بدأت صباح أمس، الجمعة.

السيدات تقدمن الصفوف في ثاني أيام الانتخابات

من قبرص لفرنسا، للولايات المتحدة الأمريكية وحتى إيطاليا، تصدرت السيدات الصفوف الأولى، بلجان الاقتراع، كلًا منهن تحمل أمانة صوتها، وواجبها تجاه بلادها، إذ أكدت محمود عشيش، منسق عام حملة مواطن بالدول العربية لـ«هن»، توافد أبناء الجالية المصرية في مختلف الدول العربية والأجنبية، منذ الصباح وقبل افتتاح اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت، رغم برودة الطقس.

وظهرت الدكتورة والباحثة، ندى الدمياطي، طبيبة مصرية مثلت بلدها في أكبر جامعات فرنسا، في مقطع فيديو، مؤكدة أن الجميع متحمس للتصويت بالإنتخابات رغم صعوبة الأحوال الجوية بفرنسا: «السفارة مليانة، والكل متحمس فعلًا رغم إن الجو برد أوي، لكن مخدناش دقيقة وقدمنا واجبنا تجاه بلدنا»

الجدير بالذكر إن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، بدأ أمس الجمعة، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.