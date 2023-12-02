اذهب للطبيب فورًا.. تعرف على أعراض الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تخوفات شديدة مع التقلبات الجوية بسبب انتشار الفيروسات المرتبطة بفصل الشتاء، والتي تصيب عادة الجهاز التنفسي.

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمحلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفيروس التنفسي H1N1، هو الأكثر انتشارًا بين المواطنين الفترة الحالية، ويليه فيروس كورونا في حجم الإصابات، وذلك وفقاً لنتائج التحاليل التي تجري في المعامل المركزية.

تعرف على أعراض الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أعراض الفيروس التنفسي H1N1، الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الفيروس التنفسي H1N1

وتشمل أعراض الفيروس التنفسي H1N1، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التالي:

بداية حادة للحمى

السعال وقد يستمر لأسبوعين

التهاب الحلق

آلام الجسم والتعب.

وقد تتفاقم أعراض الأنفلونزا المزمنة الأخرى، إلى الالتهاب الرئوي الذي يتطلب التدخل الطبي على الفور.

وعادًة ما تظهر العلامات والأعراض بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس.

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة

النساء الحوامل

الأطفال دون سن الخامسة

كبار السن

الأفراد الذين يعانون من حالات طبية مزمنة

والأفراد الذين يعانون من أمراض مناعية.

العلاج من الفيروس التنفسي H1N1

عادًة يتعافى معظم الأشخاص من الحمى والأعراض الأخرى خلال أسبوع دون الحاجة إلى عناية طبية، من خلال التالي:

الراحة

تناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة جسم الإنسان

الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع تقلبات الجو

ولكن يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالتطعيم السنوي ضد الأنفلونزا كخطوة أولى وأهم في الحماية من الأنفلونزا، إذ يحمي لقاح الأنفلونزا الموسمية من فيروسH1N1

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الأنفلونزا