أفضل 4 مشروبات لعلاج نزلات البرد وتقوية المناعة.. وداعا لاحتقان الحلق

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الشتاء، وتغير الطقس بسبب تعاقب الفصول، يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بنزلات البرد الشديدة، ما يسبب إزعاجا كبيرا للبعض بسبب الألم الناتج عن احتقان الحلق والشعور بالإرهاق والصداع طوال اليوم من أقل مجهود.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن»، أفضل المشروبات الدافئة، التي تقلل من آلام الإصابة بنزلات البرد، وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم وتعزز من الجهاز المناعي، وتقضي على تكسير الجسم والشعور بالخمول، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، في برامج «العيادة» الذي يعرض على قناة الحياة.

مشروبات لعلاج نزلات البرد

1- الزعتر:

يعتبر الزعتر من المشروبات الدافئة والجيدة للصحة، فهو غني بمادة الثيمول، التي تخفف من الآلام الناتجة عن التهاب الحلق، ويفضل اتباع الطريقة التالية خلال تحضيره:

- اغلي أوراق الزعتر مع المياه.

- يصفى المشروب جيدا، ثم يشرب منقوعه فورا.

2- القرنفل:

في حالة تعرض الشخص لنزلة برد شديدة، ينصح بتناول مشروب القرنفل، الذي يحمي الجسم من فرص الإصابة بالالتهابات، ويعزز من قوة المناعة والجهاز التنفسي، إذ توجد به كميات جيدة من مضادات الأكسدة، ما يسهل عميلة التنفس.

3- العصير الأخضر المصنوع من الخضروات:

تعتبر الخضروات من الأطعمة التي تفيد الجسم بدرجة كبيرة، ومن الجيد تناولها على شكل عصير، مثل خلط الخيار والسبانخ والصبار معا، ثم شربها، وهي من الطرق التي تقوي الجهاز المناعي بشكل كبير، وتؤثر على صحة البشرة بشكل فعال وتزيل السموم من الجسم.

4- خل التفاح بالزنجبيل:

يعد خل التفاح المخمر، من المشروبات الدافئة التي تقي الجسم من البكتيريا، ويزيد تأثيره الإيجابي إذا مزج مع الزنجبيل، لاحتواءه على مادة كيميائية تسمى sesquiterpenes، المضادة للفيروسات المنتشرة حاليا.