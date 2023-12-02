لن يشارك في مبارة اليوم.. تعرف على إصابة مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة جديدة للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، قبل مواجهته المرتقبة اليوم مع يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا، حيث أصيب مدافع الفريق محمد عبدالمنعم خلال مران الفريق الختامي، وتأكد غياب المدافع الدولي عن تشكيل الأهلي عن المباراة اليوم.

تعرف على مرض لاعب النادي الأهلي

وفقًا لما ذكره أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، فإن محمد عبدالمنعم، أصيب بالتواء في الكاحل، ما أكد تغيبه لفترة تترواح بين 10 إلى 14 يومًا، إذ يخضع لحقن في القدم لإزالة الورم في كاحله، قبل خضوعه لبرنامج تأهيلي فور وصول الفريق للقاهرة مباشرةً.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن إصابة لاعب الأهلي محمد عبدالمنعم، وفقًا للموقع الطبي webmd.

أعراض التهاب الكاحل

تختلف أعراض الإصابة بالتواء الكاحل بحسب شدة الإصابة، وقد تتضمن ما يلي:

الألم عند تحميل الوزن على القدم المصابة.

التألم عند لمس الكاحل.

التورم.

الكدمات.

تقييد نطاق الحركة.

عدم ثبات الكاحل.

سماع صوت الفرقعة في وقت الإصابة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

عليك الذهاب للطبيب فور الشعور بالألم والتورم في الكاحل، وذلك لأن الأمر قد يصل للإصابة بتلف شديد في أحد الأربطة أو كسر في عظم الكاحل أو أسفل الساق.

أسباب التواء الكاحل

- تحرك الكاحل خارج وضعيته الطبيعية.

- تمدد واحد أو أكثر من أربطة الكاحل، ما يسبب قطع جزئي أو كلي بها.

- الوقوع في وضعية غريبة على قدمك بعد القفز أو التمرين على سطح غير مستوي.

- السقوط على القدم خلال ممارسة النشاط الرياضي.