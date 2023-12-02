لن تتوقع ما فعلته سيدة للحصول على لقب أكثر امرأة مكروهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أثارت امرأة من بريطانيا جدلا كبيرا بعد حصولها على لقب أكثر سيدة مكروهة، نتيجة شغفها بالمال وادعاءات كاذبة سابقة لها للحصول على تعاطف الناس.

ووفقا لصحيفة express البريطانية، فإن المرأة التي تدعى كارلا بيلوتشي، تقول إنها تفعل كل شيء في حياتها من أجل جني المال، لذا قامت بفرض مبلغ 190 دولارا على كل فرد من أفراد أسرتها مقابل عشاء الكريسماس.

وأرجعت كارلا الأمر إلى أزمة تكلفة المعيشة، حيث ترى أنها تستحق التعويض عن الوقت الذي يستغرقه طهي وليمة عيد الميلاد لـ 15 شخصًا، فضلاً عن التكلفة.

وفي ردها على من انتقدوا قرارها، قالت كارلا: "ما يقرب من 15 شخصا سيأتون إلى منزلي لحضور هذه المناسبة العائلية بالغة الأهمية، وسيقومون بتناول عشاء مكون من الديك الرومي، الذي سأقوم بإعداده بشكل أنيق، يختلف تماما عما تعده المطاعم والفنادق، لذا فإن من حقي طلب المال من ضيوفي".

وتنتظر كارلا ،البالغة من العمر 52 عاما، تسعة من أقاربها، بالإضافة إلى أسرتها المكونة من ستة أفراد، يجلسون حول مائدة الطعام في موسم الأعياد هذا.

وعللت كارلا رغبتها بالحصول على الأموال: "لن يكون الأمر أرخص إذا ذهبت إلى مطعم أو فندق لتناول وجبة يوم عيد الميلاد، فلماذا لا أجني المال مقابل طهي الطعام؟".

ولم يكن هذا هو الأمر الغريب الوحيد الذي تفعله كارلا، ففي 2019 اعترفت بيلوتشي بتظاهرها بالاكتئاب، وأنها بحاجة لإجراء عملية تجميل لأنفها على حساب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ما أدى إلى وصفها بأنها أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا.

وقالت كارلا عن الأمر: "أشعر أنني لم أرتكب أي خطأ، عندما ادعيت أنني مكتئبة وأحتاج إلى عملية تجميل"، حيث تلقت انتقادات عديدة من الجمهور بسبب اعترافها.

تعيش كارلا مع زوجها جيو، وأطفالها الثلاثة تانيشا، 18 عامًا، وجايدن، 15 عامًا، وبلو، 12 شهرًا، وقالت: "إن حجم الإساءة التي أتعرض لها غير واقعي".

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