نوع من الطيور ينام 10 آلاف مرة في اليوم ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل وجدت نفسك تغفو لثانية واحدة في العمل أو المدرسة بعد عدم الحصول على قسط كاف من النوم في الليلة السابقة؟، قد يكون لديك أمر مشترك مع طيور البطريق ذات الحزام الذقن.

ووفق موقع ctvnews، وثق باحثون عادات النوم الغريبة لهذا النوع من البطريق، بدلاً من أخذ فترة طويلة ومتواصلة من النوم، تفضل طيور البطريق ذات الحزام الذقن النوم على فترات مدتها ثوانٍ، أكثر من 10000 مرة في اليوم.

ووجدت ورقة بحثية في مجلة Science أن طيور البطريق البرية في جزر شيتلاند الجنوبية، بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، كانت تغفو مؤقتًا لمدة أربع ثوانٍ 10000 مرة في اليوم.

ونشرت النتائج التي راجعها الباحثون في مجلة Scienc، وقد لاحظ فريق دولي من الباحثين أنماط النوم في مستعمرة من طيور البطريق ذات الحزام الذقن في جزيرة الملك جورج قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية باستخدام أجهزة استشعار عن بعد تقيس طيور البطريق، موجات الدماغ وغيرها من الأجهزة غير الغازية.

وأضافت فترات النوم الصغيرة ما يصل إلى 11 ساعة من الراحة يوميًا لطيور البطريق التي تتناوب في البحث عن الطعام وحراسة بيضها وفراخها من الحيوانات المفترسة المهددة مثل طائر الكركر البني.

"نظرًا لأن أحد الوالدين من طيور البطريق يجب عليه حراسة البيض أو الكتاكيت الصغيرة بشكل مستمر أثناء غياب شريكه في رحلات بحث عن الطعام تستمر عدة أيام، فإنه يواجه التحدي المتمثل في الحاجة إلى النوم مع حماية صغاره، بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم أيضًا الدفاع عن عشهم بشكل فعال".

ويسمح أخذ "غفوة نوم صغيرة" للبطريق الأب بحماية عشه بشكل مستمر ضد الحيوانات المفترسة والعدوان من طيور البطريق الأخرى.

في المتوسط، استمرت هذه الغفوات الصغيرة حوالي أربع ثوانٍ فقط، ومع ذلك، عند جمع البيانات، يقول الباحثون إن طيور البطريق تراكمت لديها ما بين 11.5 إلى 12 ساعة من النوم يوميًا.

في البشر، عادةً ما تكون حالات النوم الجزئي نتيجة لقلة النوم أثناء الليل ويمكن أن تكون خطيرة أثناء القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النومات الصغيرة يمكنها أداء وظائف ترميمية للدماغ، أو ما إذا كانت هذه مجرد محاولات فاشلة للنوم.

في حين أن هذه الدراسة لم تقيس التأثيرات التصالحية للنومات الصغيرة، إن وجدت، يقول الباحثون إن نجاح تكاثر طيور البطريق هذه يشير إلى أن النومات الصغيرة يمكن أن تؤدي بعض الفوائد الإضافية للجسم.

وكتب الباحثون: "إذا كانت النومات الصغيرة أكثر من مجرد محاولات فاشلة لبدء النوم وتؤدي وظائف النوم، فإن الاعتماد على النومات الصغيرة قد يكون استراتيجية تكيفية في ظل الظروف البيئية التي تتطلب يقظة مستمرة".

وأضاف: "الاستثمار في النوم المصغر من خلال تربية طيور البطريق بنجاح يشير إلى أن فوائد النوم يمكن أن تتراكم بشكل متزايد."

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